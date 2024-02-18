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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российский телеведущий Дмитрий Киселёв запросил в Белом доме интервью с президентом США Джо Байденом
Мы все прекрасно знаем, какой будет ответ, поэтому «троллинг» удался.

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Не секрет, что за время своего президентства Владимир Путин дал западным СМИ десятки интервью и различных комментариев. Аналогичная ситуация с президентами США и российскими СМИ и раньше-то, когда обывателям казалось, что между странами установились тёплые отношения, была немыслима: зачастую американским президентам банально нечего ответить на вопросы российской прессы, и это в США понимают. Теперь же подобный сценарий и вовсе невозможен: во-первых, уровень конфронтации между РФ и США достиг исторического пика, такого тяжёлого кризиса в отношениях между странами не было даже в самые суровые годы Холодной войны, а во-вторых, все прекрасно понимают, что действующий президент США не скажет российскому журналисту, кем бы он ни был, ничего внятного и путного, не говоря уже о том, чтобы сказать что-то принципиально новое.

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Тем не менее, нашумевшее интервью Путина американскому журналисту Такеру Карлсону у многих вызвало желание хотя бы попробовать. Так, сегодня гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв в эфире программы «Вести недели» заявил, что запросил в Белом доме интервью с Джо Байденом.

По словам Киселёва, Россия и США должны не просто слышать, но и слушать друг друга, и в этой связи будет очень полезно узнать, какова позиция американской администрации касательно отношений с Россией. Если интервью состоится, а это, сами понимаете, очень большое «если», то оно будет переведено на иностранные языки, дабы ознакомиться с его содержанием могло как можно большее количество людей на планете.

На самом деле, не стоит исключать, что именно сейчас, в период, когда отношения между РФ и США находятся в нижней мёртвой точке, администрация Белого дома всё-таки соизволит организовать интервью Байдена российскому журналисту. Понятно, что вероятность положительного ответа на запрос Киселёва стремится к нулю, но здесь для российских государственных медиа ситуация в любом случае «win-win»: если интервью будет, то здесь ничего объяснять не надо, это будет событие исторического масштаба. Если же придёт отказ, то можно будет заявить, что администрация Белого дома просто боится давать интервью Байдена российским СМИ.

#россия #сша #политика
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