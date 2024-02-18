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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Франция поставит Украине самые современные дроны-камикадзе — в том числе для испытаний в реальных боевых условиях
Украина для всех уже испытательный полигон. А в Киеве и рады, наивно думая, что они во всей этой истории больше, чем просто разменная монета.

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В конфликте на Украине были задействованы, за редким исключением, все имеющиеся на вооружении у реальных сторон этого конфликта средства. Россия использует в боевых действиях практически всю номенклатуру орудий, средств доставки, а также самые разные боеприпасы, не отстаёт и коллективный Запад, стараниями которого (и только стараниями которого) этот конфликт продолжается до сих пор.

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Изображение носит иллюстративный характер и не является фотографией дронов, обещанных Украине Францией.

И вот, продемонстрировать свою долгосрочную поддержку Киеву решила Франция, которая сегодня устами министра обороны Себастьяна Лекорню заявила о намерении передать Украине самые современные беспилотники-камикадзе, которые сейчас только находятся в разработке в Пятой Республике.

По замыслу Лекорню, данные средства поражения не только позволят Украине получить какое-никакое, но преимущество. При этом глава Минобороны Франции не скрывает истинного замысла: в условиях конфликта на Украине французские дроны-камикадзе можно будет испытать в реальных боевых условиях, поэтому, собственно, именно Киеву было решено поставить эти дроны в числе первых.

То, что Украина во всей сложившейся заварушке исполняет роль испытательного полигона для всех, кому не лень, причём в первую очередь для России, Киев, на самом деле, не особо смущает. Так бывает, когда во власть приходят не национально-ориентированные «элиты», а, по большому счёту, бородатые мальчики с улицы.

#россия #украина #политика #боевые действия #франция #беспилотники
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