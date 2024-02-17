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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Немецкий концерн Rheinmetall подтвердил намерение построить на Украине завод по производству снарядов
Руководство Rheinmetall, вы это себе как вообще представляете, а?

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Популизм и фантазии в странах коллективного Запада дошли уже до такой степени абсурдности, что не знаешь, как на эти заявления реагировать. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall, выпускающий танки, пушки и снаряды, уже не первый раз говорит о готовности возвести на Украине завод по производству боеприпасов для ВСУ, и сегодня в очередной раз подтвердил своё намерение. Об этом стало известно из меморандума, подписанного в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

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Каждый раз в таких заявлениях представители западного военно-промышленного комплекса не учитывают ключевой момент: на Украине нет ни одного квадратного сантиметра безопасной территории — в любую точку страны без особых проблем долетают российские ракетные средства поражения. Как при таких условиях Rheinmetall собрался строить на Украине завод — главная загадка современности. Рассчитывают на то, что строить его будут уже после окончания конфликта? «Проблема» в том, что конфликт будет закончен только на условиях тотальной нейтрализации Украины вкупе с запретом ей иметь какие бы то ни было военные производства, так что снова «мимо».

Тешить себя иллюзиями того, что ВС РФ не отследят крупную стройку и не станут с ней ничего делать — наивность в квадрате, сопряжённая с безответственностью по отношению к персоналу, который будет строить это самый завод на заведомо опасной территории в состоянии конфликта.

Не исключено, конечно, что перед нами попытка попила немецких бюджетных средств. Ведь, как известно, данное явление никому не чуждо.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #психиатрия #rheinmetall
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