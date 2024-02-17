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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Военкоры: Винницкие партизаны подорвали эшелон с 60 тоннами боеприпасов натовского образца
60 тонн — это примерно 6 тысяч снарядов для артиллерии 155мм калибра. Много.

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Сегодня днём с Украины поступили сообщения о том, что с рельсов в Винницкой области сошёл поезд, вёзший боеприпасы натовского калибра 155 мм на линию боевого соприкосновения. Понятно, что просто так подобные эшелоны с рельсов не сходят, и в процесс явно вмешался кто-то, кто не хотел, чтобы поезд добрался до цели.

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Мы сейчас не будем обсуждать, по какой причине на Украине до сих пор могут спокойно ездить поезда, а отметим, что происшествие, из-за которого, по сведениям из открытых источников, до линии боевого соприкосновения не доедут аж 60 тонн боеприпасов, что соответствует примерно шести тысячам снарядов, случилось ранним утром в Могилев-Подольском районе Виннцикой области.

Согласно источникам Telegram-канала «Воевода вещает», за подрыв ответственно винницкое подполье — по сути, партизаны, работающие в интересах России. Насколько данное умозаключение соответствует действительности, судить не берёмся. Ясно одно: кто-то ведь наводит российские вооружённые силы на объекты, в которых квартируются ВСУ и/или иностранные наёмники, а также оборудуются склады боеприпасов. Подобные вещи невозможно полностью засечь спутниковым наблюдением, да и разведка на местах явно ограничена в своих возможностях. Что до возможной работы российской диверсионно-разведывательной группы, то место подрыва намекает на то, что этот сценарий крайне маловероятен: слишком уж Винницкая область далеко от зоны активного конфликта.

#россия #украина #политика #боевые действия
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