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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Генсек НАТО верит в то, что поддержка США Украины сдерживает Китай от «вторжения» на Тайвань
Как эти вещи вообще хоть как-то связаны, надо спрашивать у Столтенберга.

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Конфликт на Украине, а если точнее, то степень оголтелой поддержки Киева со стороны стран-членов НАТО, продемонстрировал, что военные возможности коллективного Запада, как бы это помягче выразиться, совсем не такие безграничные, как ему хотелось бы в это верить и убеждать в этом всех остальных. Все, кому надо, всё увидели, поняли и сделали выводы. Граждане США и Евросоюза, которых оберегают, содержа в информационном пузыре, в котором всё хорошо, узнают о суровой реальности сильно позже, уже постфактум — то есть, когда будет поздно.

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Тем не менее, работа по методичке продолжается. Так, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, активное сближение России и Китая — это факт, и если отказаться от поддержки Украины в текущем конфликте с РФ, позволив Москве достичь всех своих целей, то это якобы обязательно станет сигналом для всего остального мира о том, что бояться коллективный Запад уже не надо.

В частности, Столтенберг убеждён в том, что если события будут развиваться по вышеописанному сценарию, то Пекин обязательно сформирует армию вторжения для взятия под контроль Тайваня. Если что, юридически Тайвань является пусть и мятежной, но всё-таки провинцией Китая, и в таком статусе её официально признают даже США.

В связи со всем вышеперечисленным, поддержка Украины для США — это давно уже не благотворительность, а забота о собственных национальных интересах. В чём интересы США на Украине и на Тайване, впрочем, Столтенберг пояснять не стал. Впрочем, это и не его задача: его дело — говорить, что велено.

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