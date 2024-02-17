Зачем это делают, непонятно совершенно. Артиллеристы и вертолётчики ВС РФ уже заждались.

На протяжении всего текущего конфликта остаётся загадкой, чем, кроме бесконечного PR, руководствуется военно-политическое руководство Украины, когда принимает те или иные решения. Бесконечная ставка на чудо, на то, что у ВС РФ закончатся ракеты/снаряды, на то, что западные танки, словно Лазурные драконы из «Героев 3», будут накладывать на российскую армию дебаф «Страх». Вроде бы уже должно быть понятно, что ракеты/снаряды не закончатся, а западные танки только повышают боевой дух, давая возможность выполнить повторный ход.

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Тем не менее, методичка не обновляется: время от времени украинские военнослужащие снимают случайный проезд танка M1 Abrams где-то в войсковом или даже в оперативном тылу. Где ведутся съёмки, когда они были зафиксированы, обо всём этом можно только гадать. Следует помнить, что отсутствие снега на кадрах ни о чём не свидетельствует: практически на всей территории Украины в её обновлённых границах уже ранняя весна. Сообщается, что танки перебрасываются на Авдеевское направление, хотя примерно понятно, что заниматься этим сейчас уже поздно.

Переданные США в пользу ВСУ танки M1 Abrams в количестве 31 единицы пока что так и не были зафиксированы непосредственно в боях. В противном случае Сеть уже разорвалась бы от кадров уничтоженных «Абрамсов», как это было и с Leopard 2, и с Challenger 2. По всей видимости, в реальности ВСУ держат американские танки в глубоком, если не в глубочайшем тылу — на случай начала серьёзных наступательных действий со стороны ВС РФ.