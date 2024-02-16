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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире
Проверен в реальном современном бою, а не в колониальных операциях против армий стран третьего мира. И это уже само по себе показатель.

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В зоне специальной военной операции задействованы практически все имеющиеся сегодня на вооружении ВС РФ виды техники, причём разных поколений и уровней модернизации. Наиболее современным основным боевым танком, которые в значительных количествах применяются в зоне СВО, являются Т-90М «Прорыв», которые отлично себя показывают в условиях конфликта высокой интенсивности при фактически «прозрачном поле боя».

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И вот, несколько часов назад президент России Владимир Путин в рамках визита в Нижний Тагил на основное бронетанковое предприятие страны «Уралвагонзавод» назвал Т-90М «Прорыв» лучшим танком в мире. По словам главы государства, данный вид бронетехники должен продолжать развиваться.

Несмотря на то, что самым современным танком в России является Т-14 «Армата», но в специальной военной операции они замечены не были и, как следствие, не получили реального боевого крещения. По совокупности характеристик и исходя из применения в реальном вооружённом конфликте вполне логично, что, в представлении Путина, лучшим является именно «Прорыв».

Сейчас танковые предприятия России работают на полную мощность, без выходных и в три смены: необходимо не только наращивать общий потенциал, постоянно модернизируя бронетехнику и адаптируя её к новым реалиям боевых действий, но и, чего уж кривить душой, восполнять потери, которые в реальности хоть и являются лишь малой частью того, что рисуют в Генштабе ВСУ и западной прессе, но всё равно существенные: что-то теряется в боях, у чего-то заканчивается ресурс, так и накапливаются. В этом плане заниматься самообманом не стоит.

#россия #украина #боевые действия #танки #т-90м #т-90 #т-90м «прорыв»
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