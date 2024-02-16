Вопрос только, что в этих российских базовых станциях, собственно, российского.

Когда речь заходит о технологиях мобильной связи, Россия традиционно отстаёт от так называемого коллективного Запада, а теперь ещё и Востока. Стандарт связи пятого поколения (5G) активно используется и развивается, но в России по целому ряду причин, и незаконные санкции отнюдь не являются основной из них (главная — проблемы с разрешёнными частотными диапазонами), этот процесс, казалось, безнадёжно застрял на стадии тестовой реализации.

реклама

К счастью, в Минцифры делают всё возможное, чтобы хотя бы не откладывать внедрение 5G в бесконечно долгий ящик. В частности, сегодня глава ведомства Максут Шадаев заявил, что «надеется» на начало серийного производства российских базовых станций 5G с 2025 года и их установку в крупнейших городах (мегаполисах) с 2026 года.

Как напомнил Шадаев, операторы сотовой связи уже заранее заключили форвардные контракты на поставку отечественных базовых станций до 2030 года на сумму в 100 миллиардов рублей.

На сегодняшний день главный вопрос заключается в том, что в этих отечественных базовых станциях непосредственно отечественного кроме самих шкафов и, в лучшем случае, электрических автоматов. В любом случае, российские 5G-сети будут работать на неоптимальном частотном диапазоне в 4,8—4,99 ГГц, тогда как так называемый золотой диапазон 5G, который обеспечивает и высокое покрытие, и высокую скорость соединения, работает на частоте примерно на 1—1,4 ГГц ниже.