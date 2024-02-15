Какая-то катавасия опять началась.

Хотя противоспутниковое оружие было придумано ещё во времена Холодной войны, но вспомнить о том, что оно существует, в США решили только вчера, развив тему обсуждения и сегодня. Так, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, вчерашний комментарий советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана относительно сегодняшних угроз Граду на холме связано с ведущейся Россией разработкой противоспутникового оружия.

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По словам Кирби, на данном этапе речь идёт именно о разработках, а не о готовых системах, поэтому волноваться пока преждевременно. По какой причине тогда Салливан навёл шороху в среде журналистов вчера, впрочем, осталось без объяснения.

Согласно комментарию Кирби, президент Байден в связи с вышеуказанным поручил начать обсуждение в Конгрессе, а также начать по данной теме прямое дипломатическое взаимодействие с Москвой и, зачем-то, с «союзниками» США.

В заключение Кирби успокоил журналистов, на уме у которых кроме Украины, по всей видимости, нет больше ничего, заявив, что вчерашнее и сегодняшнее заявления не связаны с попытками Белого дома выбить из Конгресса деньги на финансирование Киева. Это, дескать, совершенно разные и не связанные между собой проблемы.