Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Президент США поручил начать «прямое дипломатическое взаимодействие» с РФ по поводу противоспутникового оружия
Какая-то катавасия опять началась.

реклама

Хотя противоспутниковое оружие было придумано ещё во времена Холодной войны, но вспомнить о том, что оно существует, в США решили только вчера, развив тему обсуждения и сегодня. Так, по словам координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, вчерашний комментарий советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана относительно сегодняшних угроз Граду на холме связано с ведущейся Россией разработкой противоспутникового оружия.

реклама

По словам Кирби, на данном этапе речь идёт именно о разработках, а не о готовых системах, поэтому волноваться пока преждевременно. По какой причине тогда Салливан навёл шороху в среде журналистов вчера, впрочем, осталось без объяснения.

Согласно комментарию Кирби, президент Байден в связи с вышеуказанным поручил начать обсуждение в Конгрессе, а также начать по данной теме прямое дипломатическое взаимодействие с Москвой и, зачем-то, с «союзниками» США.

В заключение Кирби успокоил журналистов, на уме у которых кроме Украины, по всей видимости, нет больше ничего, заявив, что вчерашнее и сегодняшнее заявления не связаны с попытками Белого дома выбить из Конгресса деньги на финансирование Киева. Это, дескать, совершенно разные и не связанные между собой проблемы.

#россия #сша #политика #психиатрия #спутники
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ начали стремительное продвижение в Авдеевке, в США ситуацию назвали «критической»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
11
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
12
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
32
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
11
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
61
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
4
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
17
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
20
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
3
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1

Сейчас обсуждают

Terex VS
23:36
- Моня, слышь, мой Абраша тебе завтра долг не отдаст... - я ты Абраша спи, пусть Моня теперь не спит
Майк Новограц: Госдолг США — $34 трлн, поэтому стоит присмотреться к биткоину
Trooper84
23:36
Мафия ремастер кал, так что не парься и рядом с оригиналом не стояла
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 2
Johann Klassen
23:26
Хрен на воротник. Достаточно?
В России начато возрождение одного из крупнейших в мире месторождений алмазов
dimkahon
23:20
Как обладатель 2080 ti скажу, ей эти лишние 11 Гб - как мертвому припарка. Свыше 1440р карта с трудом что то тянет, а ниже хватит и родных 11 Гб.
GeForce RTX 2080 Ti с 22 ГБ памяти продается на eBay за 500 долларов
MriS
23:19
Клиника 🤣
Исчезновение консолей Xbox положительно скажется на игровом рынке
Максим
23:18
Какая дружелюбность?А если я захочу скачать адоб какой-нибудь?Там по любому поводу заноза в заднице будет. Все проги делают в первую очередь для винды, а потом для линукса и мака. Линуксоидам приходит...
Google предлагает перевести неподдерживаемые Windows 11 ПК на ChromeOS Flex
bitrate
23:17
Что хорошего, только с 5000 райзаном догнали хасвелл 13-14 года
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
bitrate
23:16
Толи дело зеон на китайской плате, все идеально
AMD настаивает на срочном обновлении BIOS материнских плат
swr5
23:13
Нет пока особого смысла менять 5000 серию на 7000, выйдет 8000 тогда посмотрим.
Стоимость Ryzen 9 7900X3D снизилась до 409 долларов
22870
23:09
> О судьбе военных, находившихся в этом укрепрайоне, пока нет информации. Ты же только о них и переживаешь, мразь, постоянно топящая за ВСУ? Каждый мертвый ВСУшник это потенциально спасенная жизнь гр...
Российские войска взяли под контроль территорию укрепрайона Зенит к югу от Авдеевки
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем