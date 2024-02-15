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Редакция
События в мире Михаил Андреев
ВС РФ начали стремительное продвижение в Авдеевке, в США ситуацию назвали «критической»
И опять из Белого дома пропаганда, пропаганда и ещё раз пропаганда.

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Хотя может казаться, что российские войска пытались овладеть населённым пунктом Авдеевка, являющимся пригородом Донецка, на протяжении всей специальной военной операции, в реальности активные наступательные действия на данном направлении начались только в середине октября минувшего года. Сегодня же процесс значительно ускорился, о чём сообщают практически все тематические группы в социальных сетях, причём как с российской, так и, что крайне нехарактерно, с украинской стороны.

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Согласно поступающим сведениям, сегодня ВС РФ заняли укреплённый район «Зенит» на юге Авдеевки, дошли до западного въезда в данный населённый пункт, заняли укреплённый район «Чебурашка», а также Донецкую фильтровальную станцию, не говоря уже о малоэтажной дачной застройке.

События на данном направлении приняли столь стремительный оборот, что прокомментировать их решил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Комментарий Кирби был снабжён изрядной долей пропаганды, основанной на прямых донесениях из Киева: дескать, Россия посылает бесконечные «волны» «призывников», а у ВСУ закончились артиллерийские боеприпасы, чтобы сдерживать российский натиск.

Как нетрудно догадаться, посыл господина Кирби весьма прост: Конгрессу нужно всего-навсего проголосовать за пакет «помощи» Украине, и тогда «волны призывников» можно будет остановить. Честно говоря, мы уже не знаем, как на подобные вбросы и фантазии реагировать, поэтому просто оставим их без комментариев. Пусть они остаются на совести тех, кто заставили Киев сражаться в заведомо проигрышном для него конфликте, наболтав сказок, пообещав с три короба, и забыв при этом, с кем имеют дело.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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> О судьбе военных, находившихся в этом укрепрайоне, пока нет информации. Ты же только о них и переживаешь, мразь, постоянно топящая за ВСУ? Каждый мертвый ВСУшник это потенциально спасенная жизнь гр...
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