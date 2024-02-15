Безнаказанно творить беспредел на прямых трансляциях больше не получится.

Поскольку интернет для значительной части граждан России уже давным-давно заменил стандартные «голубые экраны», то, как следствие, государство активно ставит Сеть под контроль. К этому можно относиться по-разному, к применяемым методам также можно относиться с исключительной долей скептицизма и раздражения, но такова данность. И вот, сегодня в первом чтении был одобрен третий законопроект из состава пакета о запрете так называемых треш-стримов (прямых трансляций).

реклама

Речь идёт о прямых трансляциях, на которых авторы занимаются противоправными действиями, демонстрируют жестокость и её последствия. Все подобные трансляции будут подпадать под запрет, а платформы, на которых происходят такие трансляции, будут обязаны отслеживать контент и удалять его.

В предыдущих законопроектах на тему треш-стримов содержались внесения в законодательство изменений, согласно которым проведение таких прямых трансляций грозит, в зависимости от степени тяжести демонстрируемых кадров, от административной до уголовной ответственности.

Справедливости ради, то, что подпадает под категорию треш-стрима, надо ещё поискать, особенно на наиболее популярных площадках, но, видимо, кому надо, те находят. Опять же: здесь надо разбираться, почему подобный контент вообще может пользоваться спросом, и начинать решать как минимум эту проблему.