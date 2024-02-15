Без введения прогрессивной шкалы налогообложения — популизм чистой воды.

Сейчас в России в самом разгаре политическая гонка. А это значит, что будет много популистских заявлений в попытке хоть как-то привлечь к себе внимание. Не секрет, что в России фиксированная шкала подоходного налогообложения: хоть вы миллиардер, хоть трудяга, перебивающийся от зарплаты до зарплаты, ставка будет 13 %. На протяжении многих лет существует предложение по введению прогрессивной шкалы налогооблажения, и вот, похоже, у этой идеи возник очередной виток.

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Так, председатель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что возглавляемая им партия подготовила законопроект, согласно которому люди с заработной платой ниже 360 тысяч рублей в год (30 тысяч в месяц) освобождаются от уплаты подоходного налога. По мнению Слуцкого, доход в 30 тысяч рублей в месяц — это и без того критически мало, учитывая постоянно растущие цены, чтобы ещё взымать с него налог.

Хотя предложение в своей сути верное, но для сохранения баланса потребует повышения налоговой ставки для тех, у кого доход сильно превышает средний по региону. О данном аспекте Слуцкий не обмолвился, но это, собственно, и есть та самая прогрессивная шкала налогооблажения, к которой неизбежно рано или поздно придётся прийти.