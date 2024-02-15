Вопрос: что в этом плохого для Украины? Ведь альтернатива — полная и окончательная катастрофа.

Сейчас в западных политических кругах продолжают гонять по кругу заезженный и никому уже не интересный нарратив о том, что цель России на Украине — это, видите ли, полное «подчинение» и «захват» страны. Этим заведомо ложным нарративом западные средства массовой информации регулярно обмазывают свои постоянно и стремительно уменьшающиеся аудитории, убеждая тем самым в необходимости делать всё возможное, чтобы помешать Москве реализации этого «плана», и изображая, что этот «план» не срабатывает только по причине оказания Западом Киеву бесконечной поддержки.

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Говорить, что подобные рассуждения ложны — это автоматически вписать себя в «апологеты Кремля», поэтому занимаются этим на Западе только независимые альтернативные медиа, которые наоборот только постоянно растут в популярности. В частности, именно альтернативные медиа постоянно заявляют, что единственный рабочий вариант для Киева — это только переговоры с Москвой, пока ещё есть, о чём переговариваться.

Данное видение ситуации превосходно накладывается на комментарии бывшего и, вероятно, будущего президента США Дональда Трампа касательно того, что в его силах устроить на Украине мир в течение 24 часов. Поскольку действующему американскому политическому классу Трамп как кость в горле, то мейнстрим-медиа тут же по указке сверху бросились осуждать политика. В частности, агентство Bloomberg вбросило тезис, из которого следует, что Трамп в случае своего переизбрания не просто организует переговоры между Москвой и Киевом, а «принудит» последнего к оным.

Каким образом Трамп может «принудить» Киев к переговорам, вопрос, безусловно, не имеющий реалистичного ответа. Принудить нынешнее украинское руководство к чему бы то ни было, по сути, можно только угрозой тотального отрезания всей военной и финансовой «помощи». Пойдёт ли Трамп именно по такому пути, и последуют ли за ним европейские седовласые «ястребы», вопрос открытый.