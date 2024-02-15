Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Bloomberg: Трамп в случае переизбрания может заставить Украину пойти на переговоры с Россией
Вопрос: что в этом плохого для Украины? Ведь альтернатива — полная и окончательная катастрофа.

реклама

Сейчас в западных политических кругах продолжают гонять по кругу заезженный и никому уже не интересный нарратив о том, что цель России на Украине — это, видите ли, полное «подчинение» и «захват» страны. Этим заведомо ложным нарративом западные средства массовой информации регулярно обмазывают свои постоянно и стремительно уменьшающиеся аудитории, убеждая тем самым в необходимости делать всё возможное, чтобы помешать Москве реализации этого «плана», и изображая, что этот «план» не срабатывает только по причине оказания Западом Киеву бесконечной поддержки.

реклама

Говорить, что подобные рассуждения ложны — это автоматически вписать себя в «апологеты Кремля», поэтому занимаются этим на Западе только независимые альтернативные медиа, которые наоборот только постоянно растут в популярности. В частности, именно альтернативные медиа постоянно заявляют, что единственный рабочий вариант для Киева — это только переговоры с Москвой, пока ещё есть, о чём переговариваться.

Данное видение ситуации превосходно накладывается на комментарии бывшего и, вероятно, будущего президента США Дональда Трампа касательно того, что в его силах устроить на Украине мир в течение 24 часов. Поскольку действующему американскому политическому классу Трамп как кость в горле, то мейнстрим-медиа тут же по указке сверху бросились осуждать политика. В частности, агентство Bloomberg вбросило тезис, из которого следует, что Трамп в случае своего переизбрания не просто организует переговоры между Москвой и Киевом, а «принудит» последнего к оным.

Каким образом Трамп может «принудить» Киев к переговорам, вопрос, безусловно, не имеющий реалистичного ответа. Принудить нынешнее украинское руководство к чему бы то ни было, по сути, можно только угрозой тотального отрезания всей военной и финансовой «помощи». Пойдёт ли Трамп именно по такому пути, и последуют ли за ним европейские седовласые «ястребы», вопрос открытый.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
ВС РФ утром нанесли групповой ракетный удар по военным объектам на Украине
Илон Маск привлекает китайских производителей автокомпонентов в Мексику, вызывая беспокойство властей США
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Россия усиливает "гиперзвуковую игру", ударив "Цирконом" по Украине
11
"Forza Horizon 4" и "Automobilista 2" - краткий обзор двух кардинально разных игр
9
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
32
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
61
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
3
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1
8 отличных игр на ПК, в которые мне не надоедает играть снова и снова уже более 20 лет. Часть 4
3
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
9
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра с RT (Февраль)
1
Как долго человечество воюет само с собой
+

Сейчас обсуждают

Дмитрий Зяблов
17:01
Ты конч отфотожопленый, это с другой стороны тряпки такая же хрень нарисована.
Германия поставит Украине в 3 - 4 раза больше боеприпасов, чем в прошлом году
palkovvodec
16:59
он и есть террорист, экстремист, коллаборант, предатель и уголовник, которому грозит длительный срок с конфискацией имущества. по нему папочка отдельная где надо лежит, очередь и до него дойдёт обязат...
ВСУ обстреляли Белгород из западных ракетных установок
Mostack
16:58
он горячее при той же производительности, а тут практически бесшумную машинку удалось сделать.
Апгрейд моноблока на 775 сокете HP All-in-One 200-5120ru на Xeon L5420 в 2024 году
Konstantin Skorik
16:58
Он на краю солнечной системы. Вряд-ли кто-то из астронавтов туда доберется в ближайшие десятилетия.
NASA возвращает к жизни зонд Voyager 1: более 45 лет в космосе и новые задачи
Михаил Иванович
16:57
Давай разберём один из фейков. На желтом флаге изображена якобы свастика, но если присмотреться, то она отфотошопленна, и за ней виден силуэт трезубца
Германия поставит Украине в 3 - 4 раза больше боеприпасов, чем в прошлом году
palkovvodec
16:55
ну видишь, я же говорю не доходит до тебя, что группировка нужна в разы больше, чем была в начале СВО. Чтобы заменить 300к надо ещё набрать 300к, а этого никто не будет делать до безоговорочной капиту...
ВСУ обстреляли Белгород из западных ракетных установок
Артем Кирюхин
16:55
такая же ситуация
Глава OpenAI оценил Apple Vision Pro как впечатляющее технологическое достижение
Михаил Иванович
16:52
Ты внимательно читай. Мобилизовали примерно 300 тыс. человек, хотя сейчас их должно быть меньше из за раненых и убитых. В контрактники записались почти 500 тыс. Далее простая математика: 500 - 300 = 2...
ВСУ обстреляли Белгород из западных ракетных установок
palkovvodec
16:49
полно таких фото, загуглить не проблема, но для тебя в любом случае это всё фотошоп и пропаганда же, а правда у тебя только та, которую ссыт на твоё тупое рыло твой америкосовский хозяин.
Германия поставит Украине в 3 - 4 раза больше боеприпасов, чем в прошлом году
Екатерина Наумова
16:44
А простым людям что от этого?
В России начато возрождение одного из крупнейших в мире месторождений алмазов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем