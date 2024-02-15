Но, похоже, с той стороны никак не поймут.

Групповые ракетные и комбинированные ракетно-беспилотные удары по объектам военно-промышленного комплекса (вернее, того, что от него осталось) и другим военным объектам Украины осуществляются регулярно: каждую неделю таких ударов наносится несколько десятков. Впрочем, периодически эти удары носят более масштабный характер, за что попадают в сводку отдельным абзацем, и сегодня как раз тот случай.

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О том, что готовится масштабный ракетный удар, стало понятно ещё глубокой ночью, когда украинские мониторинговые ресурсы, опираясь на натовскую систему слежения и разведки, сообщили о взлёте стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, а также о выходе кораблей-носителей крылатых ракет «Калибр» в Чёрном море на пусковые рубежи. Удар продолжался в течение нескольких часов, в ходе чего были поражены объекты в нескольких областях Укрианы.

И вот, уже днём Минобороны России официально подтвердило факт нанесения группового ракетного удара с использованием ракет воздушного и морского базирования. Целями удара стали предприятия военно-промышленного комплекса Украины, включая предприятия, на которых осуществлялось производство и ремонт авиационных двигателей, производство электронного оборудования и систем связи, миномётных мин и топлива для нужд ВСУ.

Согласно комментарию МО РФ, все назначенные объекты были поражены. Важно при этом понимать, что термин «поражены» не тождественен «уничтожены». Безусловно, возникает вопрос, почему спустя два года вооружённого конфликта на территории Украины вообще имеются хоть какие бы то ни было производства военного характера, но главное, что работа в данном направлении ведётся. К вопросу о том, насколько сильно на ход текущего конфликта влияет беспрецедентная западная поддержка Украины.