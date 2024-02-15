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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Украины заявил о начале работы «коалиции ПВО» из 15 государств
Да хоть из 150. Важно только количество поставляемых систем и боеприпасов. А возможности крайне ограничены.

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На сегодняшний день у ВСУ проблемы по всей номенклатуре вооружений, но наиболее острой выглядит проблема нехватки систем противовоздушной обороны и боеприпасов к ним. Можно, конечно, бесконечно рассказывать сказки про «почти все» перехваченные ракеты ВС РФ, но реальное положение дел от этого не изменится. Разумом это понимают и в Киеве, поэтому несколько часов назад министр обороны Украины Рустем Умеров поделился важными новостями.

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По словам Умерова, в рамках девятнадцатого заседания контактной группы «Рамштайн» было проведено «плодотворное» обсуждение дальнейшего обеспечения потребностей Украины в деле защиты воздушного пространства. Как отметил глава МО Украины, так называемая коалиция ПВО начала свою работу, и к ней присоединились 15 государств.

Вместе с тем, добавил Умеров, начала работу «коалиция беспилотников» из 8 государств, а также «коалиция разминирования» из 20 государств.

Напомним, что одержимость «коалициями» в Киеве не знает пределов (Украине, которая так мечтает о «независимости», при этом психологически очень хочется быть частью какого-то альянса, союза, коалиции, то есть, отдавать часть своей независимости некоему центру): по точно такому же принципу создавались «танковая» и «истребительная» «коалиции». Приводит это всё только к ослаблению положения Украины в текущем конфликте и к тому, что в ходе переговоров, которые рано или поздно придётся проводить, условия станут совсем уж тяжёлыми. В Киеве этого не осознают, потому что находятся в собственной ловушке пропаганды, а это значит, что боевые действия будут продолжаться.

#украина #политика #боевые действия #психиатрия
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