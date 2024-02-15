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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин: Сожалеть можно только о том, что мы не начали активных действий на Украине раньше
Понятно, что это лишь слова. Могли бы — начали бы раньше.

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Как и в любом вооружённом конфликте, в том, что он начался, виноваты всегда обе стороны. В случае с Украиной Киев виноват в том, что отказался выполнять взятые на себя обязательства. Москва же виновата в том, что позволила Украине плыть по течению, где её, собственно, выловили западные «рыбаки» и превратили в инструмент для своих целей. Всё это данность, историю не перепишешь, и исходить надо из того, что случилось.

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Дав ряд комментариев журналисту Павлу Зарубину, президент России Владимир Путин напомнил о том, как развивались события на Украине с 2014 года, отметив, что никто свои обязательства по Минским соглашениям, как уже всем известно на сегодняшний день, исполнять не собирался: ни Украина, ни взявшие на себя роль гарантов Франция и Германия. Наоборот: эти соглашения были использованы как способ выиграть время для накачки Киева вооружениями.

«Чего они благополучно и добились», — констатировал Путин.

По словам главы государства, единственное, о чём сейчас можно сожалеть, это о том, что Россия, полагая, что имеет дело с порядочными людьми, не начала активных действий на Украине раньше. Понятно, что это исключительно риторика, и в реальности, как нетрудно догадаться, Минские соглашения были необходимы и России тоже, иначе бы Кремль не стал их заключать. А нужны были по одной простой причине: к реальному экономическому противостоянию с Западом, которое неизбежно бы случилось в 2014 году так же, как оно случилось в 2022 году, Россия тогда была совсем не готова, а с военной точки зрения не была готова к проведению операции такого масштаба как в качественном, так и в количественном выражениях. Так что время с этими соглашениями выиграла и РФ тоже. Это если обойтись без «нас водили за нос», а изъясняться в максимально циничной манере. Понятно, что президент быть циником себе позволить не может.

#россия #украина #политика #боевые действия
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