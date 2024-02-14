А что есть «полная победа»? П — Популизм.

На протяжении четырёх месяцев в зоне палестино-израильского конфликта продолжается очередной виток эскалации. После совершённого движением ХАМАС 7 октября в Израиле беспрецедентного террористического акта официальный Иерусалим, по сути, объявил этой организации войну, после чего принялся наносить удары по объектам в секторе Газа. На сегодняшний день количество жертв среди мирного населения в Газе зашкаливает, в то время как сам ХАМАС, потери которого незначительны, продолжает действовать.

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Всё это, как бы это помягче выразиться, не красит Израиль, а также разрушает миф о том, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) — это самая сильная и тренированная военная мощь в регионе. Тем не менее, политическая решимость в Иерусалиме сохраняется. По крайней мере на словах. Так, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сегодня заявил, что боевые действия в секторе Газа будут продолжаться до тех пор, пока ЦАХАЛ не одержит полную победу.

Сейчас Армия обороны Израиля проводит подготовку к боевым действиям в населённом пункте Рафах: населению было предложено эвакуироваться, ну а дальше, по логике Израиля, кто не спрятался (не спасся), тот сам себе злобный Буратино. А что Израилю — ему незаконные санкции никто не впаяет, и отвечать ему не перед кем. Все, кто могут предотвратить этот конфликт силовым способом, предпочитают только болтать языком и выражать глубокую озабоченность и обеспокоенность происходящим.