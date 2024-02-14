Так, может, эти действия пресекать надо?

Не секрет, что специальная военная операция сильно затянулась, и всецело виной тому — действия стран коллективного Запада, которые максимально возможным (за вычетом прямого участия в боевых действиях) образом вписались в конфликт на Украине на стороне Киева. Запад передал Украине беспрецедентное количество вооружений, демилитаризовав сам себя, а также, по сути, полностью взял это государство на свой баланс.

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Ситуация остаётся в подвешенном состоянии: то, как долго будет продолжаться конфликт на Украине, во многом зависит от готовности западных стран, и преимущественно, естественно, США, продолжать оказывать Киеву поддержку. Сейчас ключевой для поддержания спадающих киевских штанов законопроект о «помощи» на $61 миллиард готовится к продвижению в Палате представителей США, но псевдоконфликт американских элит позволяет говорить о том, что решение с высокой долей вероятности не будет принято в пользу Украины.

Тем не менее, в Кремле предпочитают рассчитывать на худший вариант развития событий, поэтому сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция переросла в конфликт против ополчившегося на Россию Запада, поэтому не исключено, что боевые действия будут продолжаться дольше, чем этого бы хотелось.

В любом случае, добавил Песков, «ход вещей» это затягивание конфликта не изменит, и цели, поставленные перед операцией, будут достигнуты. Справедливости ради, как минимум одна из целей — демилитаризация ВСУ — проводится методом физической ликвидации потенциала. Что до запрета на одиозную супрематистскую идеологию, то с этим всё гораздо сложнее: с течением конфликта эта проблема стала только нарастать.