Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Кремле допустили возможность дальнейшего затягивания СВО из-за действий Запада
Так, может, эти действия пресекать надо?

реклама

Не секрет, что специальная военная операция сильно затянулась, и всецело виной тому — действия стран коллективного Запада, которые максимально возможным (за вычетом прямого участия в боевых действиях) образом вписались в конфликт на Украине на стороне Киева. Запад передал Украине беспрецедентное количество вооружений, демилитаризовав сам себя, а также, по сути, полностью взял это государство на свой баланс.

реклама

Ситуация остаётся в подвешенном состоянии: то, как долго будет продолжаться конфликт на Украине, во многом зависит от готовности западных стран, и преимущественно, естественно, США, продолжать оказывать Киеву поддержку. Сейчас ключевой для поддержания спадающих киевских штанов законопроект о «помощи» на $61 миллиард готовится к продвижению в Палате представителей США, но псевдоконфликт американских элит позволяет говорить о том, что решение с высокой долей вероятности не будет принято в пользу Украины.

Тем не менее, в Кремле предпочитают рассчитывать на худший вариант развития событий, поэтому сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция переросла в конфликт против ополчившегося на Россию Запада, поэтому не исключено, что боевые действия будут продолжаться дольше, чем этого бы хотелось.

В любом случае, добавил Песков, «ход вещей» это затягивание конфликта не изменит, и цели, поставленные перед операцией, будут достигнуты. Справедливости ради, как минимум одна из целей — демилитаризация ВСУ — проводится методом физической ликвидации потенциала. Что до запрета на одиозную супрематистскую идеологию, то с этим всё гораздо сложнее: с течением конфликта эта проблема стала только нарастать.

#россия #украина #политика #боевые действия
+
Написать комментарий (0)
ВСУ начали применять американские планирующие бомбы GLSDB — в Сети появились фото обломков
Свежая партия модернизированных танков Т-80БВМ с «мангалами» отправлена в войска
«Ростех» начал производить жаропрочные лопатки для отечественных двигателей ПД-8 для «Суперджетов»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Про бесславный конец игровых консолей Xbox
31
Уход от расчетов в долларах набирает обороты в мировой экономике
5
Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD
27
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
89
Почему процессоры ARM вытесняют с насиженных мест процессоры х86 и какая в этом роль компании Apple
21
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
57
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Gungnir 300P AirFlow
2
Япония пытается получить превосходство в подводном противостоянии с Китаем
1
Обзор ноутбука Ninkear A15 Plus – зарядка по USB-C, 32 ГБ/1 ТБ памяти и путаница в характеристиках
1
Несмотря на санкции США, Huawei увеличила поставки смартфонов на 36% и развернула первую сеть 5.5G
6

Сейчас обсуждают

Влад Иванов
21:45
👀👅👀
Цены на GeForce RTX 4090 начали стремительное падение
Просто прохожий
21:42
С такой скоростью штампуете эти статейки типа "Зайди и посмотри 100 баннеров с рекламой", что даже не удосуживаетесь проверить свой текст хотя бы в названии.
Суперфлагман Xiaomi 14 Ultra будет стоить €170 – так много не просят даже за флагманы Apple
Вадим Кудрявцев
21:38
5600 у меня линкс проходит на частоте 4700 (фикс по всем ядрам) память 3800 при 1.2 по вольтметру и температуре 80 с TS 140 Power.В играх выше 55-56 не видел при полной тишине.
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
Вадим Кудрявцев
21:30
да,все есть и бурнер не стал для того использовать.Все настройки напряжения и прочего доступны из UI драйвера
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
century84
21:19
Никто даже вонять не стал, что РФ кассетные заряды использует.
Российские войска приблизились к поселку Часов Яр и сковали силы ВСУ в этом районе
geepnozeex
21:13
https://rutube.ru/video/b6ae9702adfd8d5b3bcb8e5b36ae7eb4/?r=wd Отступающий солдат всу застрелил американца из заградотряда
Действительно ли Россия использует Starlink в Украине и чем это обернётся для ВСУ
Gensek_Vova
21:02
Выдохлись пиТарасы? )
5 причин, по которым я окончательно разочаровался в процессорах Intel и перешел на AMD Ryzen
KillerOK
21:01
Видимо пора продавать:))
Быки взяли Bitcoin на рога и в ближайшие месяцы могут проломить отметку в $75 000 за 1 ВТС
fynjy_2005
20:56
такими знаниями лучше уж не делиться. чтоб не позориться. Безмозглое фанатство это зло. Я был поклонником амд почти всегда, но когда я понял, что на текущий период перспектив платформы АМД нет никаких...
Дилемма с AMD - частота процессора или размер кэша
Алексей Соснов
20:50
> На этой неделе Banishers: Ghosts of New Eden получит DLSS 3 Игра вышла 12 февраля! И в ней уже есть DLSS3 + FG.
NVIDIA DLSS появится в играх Skull and Bones, Banishers: Ghosts of New Eden
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем