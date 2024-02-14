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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Как в Стамбуле плюс ещё четыре области: Арестович* предположил, на каких условиях могут пройти переговоры России и Украины
И это, кстати, более-менее реалистичный вариант.

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Несмотря на то, что интервью Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону уже история, его по инерции продолжают разбирать и делать из него те или иные выводы. Делают их, собственно, и на Украине. Так, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* в рамках очередного подкаста заявил, что Путин не хочет продолжать вооружённый конфликт с Украиной, поскольку для него это морально слишком тяжело, ибо имеет аспекты гражданской войны.

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Учитывая текущую ситуацию на поле боя, а также явно озвученную Путиным в интервью Карлсону готовность к переговорам, но, естественно, на реалистичных началах, то по мнению Арестовича, переговоры между Москвой и Киевом провести можно, вот только условия в их рамках будут гораздо жёстче, чем те, что были сформулированы в самом начале специальной военной операции.

Так, Арестович вспомнил про достигнутые в Стамбуле договорённости, на которые Украина, по сути, уже согласилась, но получила звонок из Туманного Альбиона, сорвавший весь процесс. По мнению бывшего советника Офиса президента Украины, если возобновить переговоры сейчас, то добиться мирного урегулирования можно будет на условиях «Всё то же самое, что было в Стамбуле, плюс четыре области».

Напомним, что в Стамбуле была достигнута договорённость о демилитаризации Украины, по которой Киеву было запрещено иметь вооружённые силы выше определённого лимита. Также документ подразумевал полный запрет одиозных движений, в основе которых лежат идеи супрематизма — превосходства одних над другими. Проще говоря, та самая пресловутая денацификация. Также из стамбульских соглашений следовало признание Украиной суверенитета России над Крымом и признание независимости на тот момент самостоятельных республик Донбасса. Сейчас, понятное дело, реальность «на земле» совершенно другая, и уступки придётся делать гораздо более значительные. Впрочем, Кремль предупреждал об этом Киев с первых дней специальной военной операции. Необходимо понимать, что если продолжить затягивать переговорный процесс, то не исключено, что четырьмя областями отделаться уже не получится.

* — Алексей Арестович внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#россия #украина #политика #боевые действия
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