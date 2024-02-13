А как же PR-контрнаступы? Непорядок.

На протяжении без малого двух лет официальный Киев изо всех сил делал вид, что имеет не только политическую решимость, но и военную возможность добиться возвращения Украины в границы 1991 года. Фантазии, впрочем, как оно регулярно случается, с большим грохотом разбиваются о суровую действительность. Этой действительностью для Киева стало тотальное превосходство ВС РФ во всех аспектах, в результате чего первая и единственная реальная наступательная операция, которую осуществили ВСУ — так называемое летнее «контрнаступление» 2023 года — обернулась крупнейшим поражением украинской армии за всё время не только проведения специальной военной операции, но и всей истории независимой Украины в целом.

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И вот, похоже, холодный военный расчёт всё-таки начинает брать верх над политическим желанием Офиса президента Украины выдавать на Запад громкие заголовки. Сегодня новый главком ВСУ генерал-полковник Александр Сырский в комментарии немецкому изданию ZDF заявил, что армия переходит от ведения наступательных действий к ведению «оборонительной операции».

По словам Сырского, ВСУ испытывают острейший дефицит военной техники и боеприпасов, и на этом фоне уход в оборону выглядит наиболее логичным шагом.

Напомним, что о подготовке к ВСУ к окапыванию и обороне стало известно ещё в ноябре прошлого года, когда стали поступать сведения об активном строительстве фортификаций и оборонительных рубежей вдоль практически всей линии боевого соприкосновения с украинской стороны. Для ВС РФ это означает дальнейшее затягивание конфликта, поскольку любой «разбор» укреплений — это затратный по времени и военным ресурсам процесс.