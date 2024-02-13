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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Бойтесь своих желаний: Илон Маск призвал Запад не делать ставку на смену власти в России
Ведь далеко-о-о-о не факт, что новый президент РФ будет лучше для Запада.

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Целью беспрецедентного незаконного экономического давления Запада на Россию была, и это в США и Европе, собственно, особо никто и не скрывает, «смена режима» на фоне организации общественного недовольства. Получилось, впрочем, ровно наоборот: своими действиями коллективный Запад обозначил в глазах российского общества себя как, мягко говоря, недружественное России формирование, которое готово пожертвовать тесными экономическими связями ради своих сугубо политических целей.

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Кто-то до сих пор этого не понимает, однако люди, в том числе и на Западе, которые пристально следят за политической обстановкой в России, прекрасно осознают, что ставка на смену власти в России — это опасная рулетка, ведь далеко не факт, что руководство, которое придёт на смену действующему, будет для Запада более приемлемым. Так, по словам американского предпринимателя, миллиардера и главы компаний Tesla и SpaceX Илона Маска, тем, кто хотят «смены режима в России», следует хорошенько подумать.

«Кто тот человек, который смог бы сместить Путина, и какова вероятность того, что этот человек будет сторонником мира? Вероятно, что будет ровно наоборот — к власти придёт ещё более жёсткий руководитель», — выразил своё предположение Маск.

Стоит отметить, что рациональное зерно в словах Илона Маска есть. И сам Путин, и те, кто с ним работали, отмечают его безудержное желание идти на компромиссы и всячески избегать риска. Собственно, в интервью Такеру Карлсону сам Путин это также неоднократно подтвердил, напомнив о том, что Россия под его руководством постоянно была готова принимать новые правила игры, даже если они в конечном счёте приводили к попранию российских государственных интересов. Безусловно, это было связано как с крайне слабым на тот момент положением России и неготовностью Москвы к защите своих интересов, так и с тем, что Путин изначально был либеральным политиком, стремившимся включить Россию в общий трансатлантический проект, что им самим отмечалось неоднократно. Проблема была лишь в том, что самому Западу это было не нужно, а нужны были только дешёвые российские ресурсы.

К слову, многочисленные российские политологи неоднократно отмечали, что Западу на действующую власть в России вообще следует молиться, поскольку альтернатива будет для Запада куда менее приемлемой, ведь эта альтернатива складывалась с политической точки зрения уже в период обострения российско-западных отношений — с соответствующим политическим мышлением. Почему-то в западных столицах существует иллюзия, что на смену Путину обязательно придёт какой-то прозападный либерал до мозга костей, который вновь, как это было в 1990-е, сдаст все государственные интересы Западу.

#россия #сша #политика #евросоюз
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