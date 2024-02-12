А капитализм в ущерб интересам Аргентины и беготня по сцене с бензопилой — это не психическое заболевание, интересно?

Экономическая ситуация в Аргентине выглядит неразрешимой. Виной тому безграмотный экономический блок аргентинского правительства и тотальное недоверие населения к государственной машине. На фоне этого недоверия во власть удаётся пробиться даже таким популистам, как избранному в конце прошлого года президенту Хавьеру Милею. С самого начала Милей сделал ставку на очень многочисленную в Аргентине либеральную и очень падкую по причине слабого уровня образования на популизм и красивые речи публику. Именно эта публика и привела Милея к власти, который ничего, кроме дальнейшего повторения нравящихся избирателям речей сделать не может.

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Так, сегодня Хавьер Милей раскритиковал коммунистические идеи в государственном строительстве, сравнив их с психическим заболеванием, а их последователей и вовсе назвал душевнобольными людьми. По своим убеждениям Милей, как он сам высказался, причисляет себя к «анархо-капитализму», считая государственный контроль над чем бы то ни было враждебным действием по отношению к гражданам.

Осталось только узнать, не считает ли Милей психическим заболеванием беготню по сцене с бензопилой, а также стремление к установлению в Аргентине, по сути, внешнего управления.

Здесь какие бы то ни было комментарии уже излишни. Безусловно, истинный коммунизм на данном этапе развития человеческого общества невозможен, являясь утопией, но называть это психическим заболеванием — ни в какие ворота не лезет. Осталось только узнать, что о комментарии Милея думают в Китае, без экономических отношений с которым в Аргентине гиперинфляция примет совсем уже чудовищные масштабы.