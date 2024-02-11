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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ: президент Франции отменил визит в Киев из соображений безопасности
Кажется, европейские лидеры начинают понимать, что покатушки в Киев — дело рискованное.

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На протяжении без малого двух лет различные американские и европейские функционеры взяли за привычку регулярно кататься в Киев, изображая бесконечную поддержку Украине, дескать, им не страшно приезжать в столицу государства, находящегося в состоянии того, что это государство называет «полномасштабной войной». В реальности, конечно, мы все прекрасно понимаем, что такие визиты согласуются в первую очередь с Москвой, дабы ВС РФ случайно никого из высокопоставленных членов делегации не задели — а в таких условиях изображать спокойствие и поддержку, согласитесь, гораздо легче.

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Впрочем, последнее время ВС РФ явно перестали церемониться: так, находившийся на днях с визитом в Киеве глава Евродипломатии Жозеп Боррель даже пожаловался, что ему пришлось встречать утро в бомбоубежище по причине российских ракетно-беспилотных ударов. Понимая, что в условиях, когда гарантий безопасности от России уже может не быть, президент Франции Эмманюэль Макрон отменил запланированный ранее визит в столицу Украины. Об этом сообщает французское издание Challenges.

Визит Макрона в Киев должен был состояться 13—14 февраля, но теперь, понятное дело, данное событие будет отложено, если не отменено вообще. Учитывая, что в наш век высоких технологий всё можно делать по видеосвязи, подобные «очные» визиты — не более чем популизм, причём направленный в первую очередь на внутреннюю европейскую публику, которая максимально устала от необходимости содержать Украину.

В конце концов, помощь нужна Украине, и логично будет, если колесить по миру в поисках «грошей» будет именно президент Украины вместе с другими представителями киевского политического истеблишмента. Но фигура Зеленского уже стала слишком «токсичной», чтобы подобные поездки продолжали «прокатывать», так что ситуация крайне непростая. Но выход из неё есть: садиться за стол переговоров с Москвой на тех условиях, которые поставит Москва.

#украина #политика #боевые действия #франция
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