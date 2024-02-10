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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Венгрии сочли ошибкой отсутствие стремления Запада к диалогу с Россией
Диалог — это когда надо будет идти на уступки. А Запад на это морально пока не готов: фантазия о собственной исключительности ещё сильна. Но это временно.

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Нынешнее политическое руководство в Венгрии отличается неслыханным для современного европейского политического класса уровнем критического мышления и общей «базированностью». В частности, Будапешт прекрасно понимает, кто во всей украинской трагедии виновник, кто жертва, кто разбивался в лепёшку, чтобы избежать вооружённого конфликта, а кто сделал всё возможное, чтобы этот конфликт всё-таки случился. Пониманием объективной действительности отличаются не только представители высшего руководства Венгрии в лице премьера Орбана и главы МИД Сийярто, но и их советники.

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Так, сегодня советник Виктора Орбана Балаж Орбан (однофамилец) продемонстрировал, что несмотря на юный для политика возраст (всего 37 лет) он разделяет не только фамилию премьер-министра, но и его видение ситуации. В частности, Балаж Орбан заявил, что западным государствам необходимо как можно быстрее, а лучше незамедлительно начать переговоры с Москвой по дипломатическому разрешению украинского кризиса.

Но такого стремления, справедливо отметил политик, нет: никакого желания вступать в диалог с Москвой на Западе нет, и это в Венгрии считают большой ошибкой. Как добавил Орбан-советник, переговорный процесс будет запредельно сложным, но это не повод вовсе от него отказываться: необходимо сделать хотя бы первый шаг, а именно — возобновить общение по каналам связи с Кремлём.

Отметим, что в ходе интервью журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин озвучил готовность Москвы к переговорам по Украине, отметив, что если бы было желание, то можно реализовать дипломатическое урегулирование, в рамках которого коллективный Запад с достоинством бы вышел из этого кризиса. Понятно, что на текущем этапе переговоры будут вестись на условиях России, и положительного для Украины исхода переговоров в любом случае уже не будет (возможности компромисса многократно упущены Киевом), но, исходя из комментариев полностью вписавшихся в этот кризис представителей нынешних трансатлантических элит, без их полной замены конфликт продолжит решаться военным способом. Похожую мысль, собственно, озвучил и сам Путин в рамках того же интервью, задавшись вопросом в духе «С кем там говорить?». И это, как ни крути, самое печальное во всей сложившейся ситуации.

#россия #украина #политика #боевые действия #венгрия
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Глава партии «Слуга народа» заявил, что без западной поддержки Украина продержится только два месяца
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