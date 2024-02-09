Так США за последние 33 года, в особенности за последние 10 лет и совсем уже по беспределу последние 2 года допускают одну ошибку за другой. Это неизбежное следствие деградации политических элит.

Современный политический класс в США очень любит заниматься проекциями. То есть, перекладывать свои собственные грехи на других. Когда в феврале 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине, а страны коллективного Запада начали «добровольно» отказываться от российских энергоресурсов, в Вашингтоне криком кричали, что «Россия использует энергию как оружие». Забывая при этом, что сами США и ЕС использовали против России как оружие всю свою экономику: от насильственного вывода западных компаний с российского рынка до запрета расчётов в долларах и евро.

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Этому факту была уделена значительная часть интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. В рамках интервью Путин заявил, что могущество США по большей части держится именно на статусе доллара как мировой резервной валюты, и со стороны Вашингтона было большой глупостью использовать доллар как оружие против России. Не только потому, что Россия и её реальные партнёры активно уходят от расчётов в американской валюте, переходя на валюты национальные, но и потому, что и другие государства увидели, до каких низин может опуститься американский политический класс.

Как отметил глава российского государства, даже союзники США оценивают ситуацию и задумываются о том, чтобы выходить из-под влияния американской финансовой системы. В качестве примера Путин привёл Саудовскую Аравию, которая, в частности, торгует нефтью с Китаем в юанях.

С заключением Путина согласился американский предприниматель Илон Маск, заявивший, что США допустили глупость, переусердствовав с превращением доллара в оружие.

Необходимо понимать, что в одночасье доллар США как резервная валюта, конечно же, никуда не денется: этот процесс будет идти постепенно, но уже неотвратимо. Для США это грозит тем, что государство больше не сможет экспортировать внутреннюю инфляцию через доллар в третьи страны, и вот тогда могут начаться серьёзные проблемы. Собственно, поэтому-то серьёзные политики и опытные предприниматели, которые прекрасно понимают, как работает финансовая система, и заявляют, что США совершили глупость; причём, скорее всего, исторических масштабов.