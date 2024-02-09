Дело важное, дело нужное. Причём нужное ещё позавчера.

Несмотря на то, что к моменту начала специальной военной операции на Украине у России была внушительная спутниковая разведывательная группировка, но на поверку, согласно комментариям многочисленных экспертов и аналитиков, её размеров и качества оказалось недостаточно для ведения современного вооружённого конфликта высокой интенсивности против оппонента, которому всеми усилиями коллективного Запада предоставлены, по сути, равные технические возможности. По этой причине с 2022 года Минобороны России резко нарастило запуск ракет-носителей со спутниками военного назначения, и сегодня процесс был продолжен.

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Как сообщило Минобороны России, с военного космодрома «Плесецк» был осуществлён запуск лёгкой ракеты-носителя «Союз-2.1в» со спутником в интересах военного ведомства. В детали МО РФ традиционно не вдаётся, добавив лишь, что запуск прошёл в штатном режиме, а космический аппарат в указанное время был выведен на целевую орбиту и уже находится под управлением Космических войск ВКС России.

На самом деле, под формулировкой «в интересах Минобороны» может скрываться совершенно любой спутник военного назначения, так что спекулировать на эту тему нет ровным счётом никакого смысла. Главное, что аппараты в принципе запускаются, причём с завидной регулярностью.