Но решимость по их достижению только возросла.

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал двухчасовое интервью с президентом России Владимиром Путиным. Поскольку интервью рассчитано преимущественно на западную аудиторию, в нём сравнительно мало информации, которую в России и так уже не знают. Впрочем, кое-что любопытное, что раньше публично главой российского государства не озвучивалось, из этого интервью почерпнуть можно.

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Так, рассказывая Карлсону про предысторию сложившегося кризиса, Путин напомнил, что Украиной и её западными покровителями были сорваны Минские соглашения, подразумевавшие постепенное возвращение республик Донбасса в границы Украины и в украинское же правовое поле. Путин заявил, что лично он на тот момент, да и сейчас тоже, не знает, как этот процесс бы удалось претворить в жизнь, но если бы это получилось, если бы на Донбасс вернулась мирная жизнь и начали выплачиваться пенсии, то «раны бы со временем затянулись». Но, добавил президент России, никакого желания выполнять Минские соглашения в Киеве не было, что и привело к началу специальной военной операции (СВО)

Карлсон поинтересовался у Путина, считает ли он, что Россия достигла на Украине своих поставленных целей.

«Нет, пока мы своих целей не достигли», — заявил Путин, отметив, что одна из этих целей — это денацификация Украины. Данный вопрос, отметил президент России, был одним из ключевых в рамках переговорного процесса, который Москва и Киев вели в марте 2022 года. В конечном счёте, добавил Путин, эти переговоры были сорваны, причём свою руку к их срыву приложил тогдашний премьер-министр Британии Борис Джонсон, о чём ещё в прошлом году официально заявил Давид Арахамия, возглавлявший украинскую делегацию на переговорах с Россией.

Любопытно, что Путин не затронул тему демилитаризации Украины как второй из двух номинальной заявленных целей СВО. Вероятно, потому что конкретно по данному пункту процесс в самом разгаре, идёт успешно и уже затрагивает не только и не столько саму Украину, сколько её спонсоров с Запада.