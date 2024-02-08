Вещь серьёзная, опасная.

Одним из вооружений, ставших символом всей российской специальной военной операции на Украине, являются дроны-камикадзе «Ланцет». Отличающиеся высокой для средств поражения данного класса дальностью и могуществом боевой части, «Ланцеты» активно применяются уже больше года, нащёлкав за это время огромное количество самых разных целей: от лёгкого транспорта и антенн связи до тяжёлой бронетехники, укреплённых позиций ВСУ и даже находящихся на стоянке на аэродромах истребителей.

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Учитывая, что ВСУ, как ни хотелось бы кому-то изображать обратное, но всё-таки адаптируются к реалиям текущего конфликта, то и выводы там делают примерно те же, что были сделаны в ВС РФ ещё два года тому назад. Так, сегодня министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров в комментарии для прессы заявил, что в стране идёт разработка аналога «Ланцета», который сможет преодолевать расстояние до сорока километров и поражать цели в том числе и высокой степени защищённости.

Согласно комментарию Фёдорова, дальнейшая судьба этих дронов будет решена уже «в ближайшее время».

Здесь необходимо помнить, что в таких беспилотниках самое главное — это массовость. Способна ли Украина, на территории которой нет ни одного безопасного квадратного сантиметра территории, обеспечить промышленное производство ударных БПЛА-камикадзе в требуемых количествах, вопрос не открытый, он риторический. Ну а там — время покажет.