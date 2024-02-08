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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появились кадры сброса планирующих авиабомб ФАБ-500 по позициям ВСУ в Авдеевке
Гарнизон населённого пункта коллапсирует.

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Сейчас внимание тех, кто следят за ситуацией на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции, приковано к Авдеевке — пригороду Донецка, в котором сейчас происходят наиболее ожесточённые сражения, и где вектор движения предельно очевиден. Последние несколько дней продвижение ВС РФ на данном участке линии боевого соприкосновения уже напоминает продвижение в Бахмуте/Артёмовске периода последних дней его штурма: по позициям ВСУ в городе наносятся массированные артиллерийские и авиационные удары, после которых сухопутные силы закрепляются на новых рубежах.

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И вот, кадры одного из таких авиационных ударов появились сегодня в Сети. На них можно заметить процесс непосредственно сброса авиабомб ФАБ-500 с установленными унифицированными модулями планирования и коррекции, раскрытие «крылышек», ну и дальнейшее устремление средств поражения непосредственно к целям.

Согласно предположениям военных аналитиков, установление контроля над Авдеевкой не только позволит в значительной степени прекратить террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в Донецке, но и откроет перед ВС РФ широкий оперативный простор на донецком направлении. Важно понимать, что территория ДНР в границах Донецкой области (равно как и три других новых региона) включена в состав Конституции России, а это значит, что специальная военная операция будет продолжаться как минимум до полного установления суверенитета РФ над всей её территорией. А уж как это будет реализовано — военным путём или дипломатическим — на данном этапе вопрос вторичный.

#россия #украина #политика #боевые действия
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Михаил Иванович
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Это понятно, но ты написал про 100 фабов. Если это так, то должны были начисто смести оборону ВСУ, но такого нет, звиздеш чистой воды
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Китя.
20:35
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Bisaimon
20:34
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Дмитрий Дерябин
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А что этим мусором кто то пользуется в наше время? С выходом 10 забыл про эу лабуду.
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Михаил Иванович
20:33
Причём тут фабы, кидают пехоту на мясные штурмы в основном. И если уж 100 фабов скинули 1500, то там все с землей должны были сравнять, но такого нет, значит пиздеж
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Китя.
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у хохлов нет фабов. а у РФ как видишь есть.
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Михаил Иванович
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beltar
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Ас - это истребитель, сбивший не менее 5. У ВСУ нет ни одного сбитого в возд. бою на счету, а значит никаких асов быть не может.
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Китя.
20:28
Не переживай там скоро всех хохлов вырежут вчера на Авдеевку за 8 часов кинули больше 100шт фабов 1500. а укры свежим мясом сдерживают позиций но мясо кончается. и РФ уже частично зашли в Авдеевку.
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Михаил Иванович
20:28
А случаи были? Вот в России за исполнение украинских песен в общественных местах штрафуют как минимум, и заставляют извиняться
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