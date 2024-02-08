Гарнизон населённого пункта коллапсирует.

Сейчас внимание тех, кто следят за ситуацией на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции, приковано к Авдеевке — пригороду Донецка, в котором сейчас происходят наиболее ожесточённые сражения, и где вектор движения предельно очевиден. Последние несколько дней продвижение ВС РФ на данном участке линии боевого соприкосновения уже напоминает продвижение в Бахмуте/Артёмовске периода последних дней его штурма: по позициям ВСУ в городе наносятся массированные артиллерийские и авиационные удары, после которых сухопутные силы закрепляются на новых рубежах.

реклама

И вот, кадры одного из таких авиационных ударов появились сегодня в Сети. На них можно заметить процесс непосредственно сброса авиабомб ФАБ-500 с установленными унифицированными модулями планирования и коррекции, раскрытие «крылышек», ну и дальнейшее устремление средств поражения непосредственно к целям.

Согласно предположениям военных аналитиков, установление контроля над Авдеевкой не только позволит в значительной степени прекратить террористические атаки ВСУ по гражданским объектам в Донецке, но и откроет перед ВС РФ широкий оперативный простор на донецком направлении. Важно понимать, что территория ДНР в границах Донецкой области (равно как и три других новых региона) включена в состав Конституции России, а это значит, что специальная военная операция будет продолжаться как минимум до полного установления суверенитета РФ над всей её территорией. А уж как это будет реализовано — военным путём или дипломатическим — на данном этапе вопрос вторичный.