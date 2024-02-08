Ты кто вообще такой, чтобы пытаться пристыдить сенаторов?

Вчера в Сенате США снова было провалено голосование по законопроекту, подразумевающему выделение «помощи» Украине. Учитывая, что законопроект содержал в себе компромисс, которым авторы рассчитывали убедить сенаторов в необходимости его (законопроекта) принятия, многие рассчитывали, что в этот раз «помощь» Киеву всё-таки будет согласована. Но нет: даже в Сенате, где республиканского большинства нет, законопроект был отклонён по причине того, что он не набрал необходимое большинство голосов.

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Сейчас в государствах, «элиты» которых поставили на Украину всё — от своего политического авторитета до благополучия собственной страны — нескрываемо паникуют. В частности, недавно назначенный новый-старый премьер-министр Польши Дональд Туск даже посмел пристыдить сенаторов США за то, что те не пропускают законопроект о «помощи» Киеву.

По словам Туска, сейчас Рональд Рейган, «который помог миллионам из нас вернуть свободу и независимость», глядя на происходящее, «переворачивается в гробу». Классическая политико-психологическая манипуляция, призванная воззвать к былым беззаботным, благословенным для США временам 1980-х, неразрывно связанным с именем Рональда Рейгана. Вопрос только в том, при чём тут Рейган и «независимость» Польши, которая была восстановлена совсем другими людьми в совсем другой столице — к востоку от Варшавы. Учебники истории в Польше, по всей видимости, писались теми же фантастами, что и на Украине и в России периода 1990-х.

Что до методов воздействия Туска, то ему следует помнить, каково положение Польши на мировой арене. Проще говоря, всяк сверчок должен знать свой шесток. Панибратство по отношению к более могущественному актору — это уже совсем надо берегов не видеть.