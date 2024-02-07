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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Боррель: Зеленский попросил у ЕС боеприпасы, дроны и системы ПВО
Дело Зеленского — просить. Дело европейского налогоплательщика — оплачивать прихоти страны, не входящей ни в ЕС, ни в НАТО.

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Несмотря на то, что сегодня по Украине, включая Киев, наносился крупный групповой комбинированный удар, седовласого «ястреба» Жозепа Борреля, который по стандартному для ЕС недоразумению возглавляет такой орган, как Евродипломатия, это не напугало, и он всё же встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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В своей публикации в X (Twitter) Боррель заявил, что для него было честью вновь быть принятым президентом Зеленским, а также добавил, что во время беседы президент Украины попросил от ЕС дополнительные боеприпасы, дроны и системы противовоздушной обороны. Проще говоря, всего и побольше.

Как заявил руководитель Евродипломатии, «мобилизация дополнительного военного оборудования ЕС для Украины — это мой главный приоритет». Любопытно, насколько приятно такое читать гражданам Евросоюза, через свои налоги, которые, по хорошему, должны оставаться внутри данного экономического объединения, финансирующие западные интрижки в совершенно чужом государстве, перед которым ни у ЕС, ни, тем более, у НАТО, нет абсолютно никаких юридических обязательств.

Как мы уже неоднократно отмечали, коллективный Запад столь основательно провалился в собственную ловушку пропаганды относительно украинского кризиса, что выбраться из неё без посторонней помощи уже невозможно. Учитывая это, Украина должна спасать себя сама, а для этого нужно снимать трубку телефона и звонить в Кремль, принимая все условия. Потому что в первую (и в последнюю) очередь это нужно именно Украине, а не кому бы то ни было ещё. На самом деле, ситуация, в которой оказался официальный Киев, просто поразительная, и будущие историки ещё сломают голову, разгадывая этот ребус.

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #психиатрия
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