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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Начальник ГУР МО Украины Буданов внесён в список террористов и экстремистов
И это на третьем году пятилетки, так сказать. Само же ГУР как ведомство у России претензий почему-то не вызывает.

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Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины уже очень давно осуществляет действия террористического характера на территории России. Именно данное ведомство причастно к подрыву Крымского моста осенью 2022 года, следы ГУР оставлены на местах террористических актов, приведших к гибели видных российских политических и общественных деятелей, и это мы сейчас не затрагиваем тему терактов на территориях новых регионов, где они происходят, по сути, регулярно. Всё это время у российского государства претензий к данному ведомству и его руководству не было, но сегодня Росфинмониторинг всё-таки внёс начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова в список террористов и экстремистов.

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Вместе с Будановым в соответствующий перечень был внесён и командующий де-факто несуществующими Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа — за высказывания экстремистского толка в отношении российской гражданской инфраструктуры.

Буданов в России заочно арестован. Означает ли внесение начальника ГУР в список террористов и экстремистов, что в случае, если его не удастся предать правосудию, то в дело вступит физическая ликвидация, пока что вопрос открытый. В любом случае, ещё во время объявления о начале специальной военной операции российским политическим руководством был озвучен план по выявлению, поимке и суду над теми, кто осуществлял теракты в отношении граждан России и, на тот момент, граждан независимых республик Донбасса.

#россия #украина #политика #боевые действия
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