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Масштаб оказания Западом военной «помощи» Украине, перед которой у него, к слову, нет никаких обязательств, абсолютно беспрецедентен: в попытке «ослабить» Россию, что официально было озвучено главой Пентагона как цель такой поддержки, члены трансатлантической клики столь сильно перестарались, что демилитаризовали сами себя, и теперь требования, которые придётся выполнить для заключения мира, будут не в пример жёстче тех, на которые Западу следовало соглашаться ещё в декабре 2021 года.
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Уровень демилитаризации с туманными сроками восстановления утраченных запасов военной техники оказался столь серьёзен, что отдельные европейские государства уже потихоньку начинают складывать 2+2, получая верный ответ. Так, сегодня официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис прокомментировал кружащие в Сети сведения о передаче систем противовоздушной обороны С-300 в пользу Украины. По словам Маринакис, официальные Афины не собираются передавать данные комплексы, поскольку это поставит под угрозу непосредственно безопасность Греции.
Сейчас бремя оказания военной поддержки Украине практически полностью взвалено на плечи Европы, которая по своей недальновидности влипла во всю эту заварушку и теперь не может соскочить с этого мчащегося в сторону пропасти поезда, который уже в любом случае проехал точку невозврата. Единственное, что на данном этапе ещё пока можно предотвратить — это полного обрушения поезда в пропасть, ограничившись лишь локомотивом и несколькими вагонами. Но для этого машинистам в лице руководителей стран ЕС следует уже сейчас закрывать топку, заливать котёл водой и начинать тормозить изо всех сил. Пока что такого намерения в ЕС не наблюдается, а это значит лишь то, что чем дольше там тянут, тем больше вагончиков устремятся в вышеизложенном направлении.