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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Греция опровергла сведения о готовности к передаче Украине своих ЗРК С-300
Коллективный Запад уже давно не знает, откуда бы вооружений наскрести.

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Масштаб оказания Западом военной «помощи» Украине, перед которой у него, к слову, нет никаких обязательств, абсолютно беспрецедентен: в попытке «ослабить» Россию, что официально было озвучено главой Пентагона как цель такой поддержки, члены трансатлантической клики столь сильно перестарались, что демилитаризовали сами себя, и теперь требования, которые придётся выполнить для заключения мира, будут не в пример жёстче тех, на которые Западу следовало соглашаться ещё в декабре 2021 года.

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Уровень демилитаризации с туманными сроками восстановления утраченных запасов военной техники оказался столь серьёзен, что отдельные европейские государства уже потихоньку начинают складывать 2+2, получая верный ответ. Так, сегодня официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис прокомментировал кружащие в Сети сведения о передаче систем противовоздушной обороны С-300 в пользу Украины. По словам Маринакис, официальные Афины не собираются передавать данные комплексы, поскольку это поставит под угрозу непосредственно безопасность Греции.

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Сейчас бремя оказания военной поддержки Украине практически полностью взвалено на плечи Европы, которая по своей недальновидности влипла во всю эту заварушку и теперь не может соскочить с этого мчащегося в сторону пропасти поезда, который уже в любом случае проехал точку невозврата. Единственное, что на данном этапе ещё пока можно предотвратить — это полного обрушения поезда в пропасть, ограничившись лишь локомотивом и несколькими вагонами. Но для этого машинистам в лице руководителей стран ЕС следует уже сейчас закрывать топку, заливать котёл водой и начинать тормозить изо всех сил. Пока что такого намерения в ЕС не наблюдается, а это значит лишь то, что чем дольше там тянут, тем больше вагончиков устремятся в вышеизложенном направлении.

#россия #украина #политика #боевые действия #греция #с-300
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