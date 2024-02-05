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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В России в ближайшие три года выпустят несколько сотен тысяч FPV-дронов — Мантуров
И несколько десятков тысяч тяжёлых БПЛА.

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Если вы в течение последних двух лет не сидели под камнем, то наверняка в курсе того, что современный вооружённый конфликт высокой интенсивности на Украине стал революционным в своём роде в плане масштабов применения беспилотных систем. С помощью «дронов» осуществляется разведка, наведение, а также наносится непосредственно огневое поражение, в том числе по максимально тяжёлой бронетехнике. Проще говоря, «дроны» настолько важны и выполняют столько функций, что нынешний конфликт на Украине стали называть «прозрачным полем боя».

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В значительной степени в зоне боевых действий применяются именно коммерческие дешёвые беспилотники, которые уже на месте снаряжаются средствами поражения и отправляются на выполнение боевой задачи. Но коммерческие дроны — это такая вещь, которая сегодня есть, а завтра её по тем или иным причинам может не быть, поэтому в Минпромторге России понимают, что производство беспилотников необходимо организовывать непосредственно внутри страны, причём сразу в промышленных масштабах. В частности, глава ведомства Денис Мантуров в рамках выставки вооружений World Defense Show отметил, что в ближайшие три года, включая текущий, 2024-й, российское правительство выделит 100 миллиардов рублей на производство БПЛА.

Речь при этом, отметил Мантуров, идёт о сотнях тысяч лёгких FPV-дронов, а также о десятках тысяч тяжёлых БПЛА. Что глава Минпромторга имеет в виду под тяжёлыми БПЛА, пока не вполне понятно: входят ли в эту классификацию дроны типа «Герань», а также беспилотные авиационные средства типа «Охотник», Мантуров пояснять не стал, а журналисты задать соответствующие вопросы не удосужились.

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Безусловно, всё это не означает, что конфликт на Украине собираются растягивать ещё на три года, просто современный подход к формированию и экипировке вооружённых сил теперь подразумевает наличие беспилотных аппаратов, а учитывая, что вооружённые силы России планомерно увеличиваются до полутора миллионов человек в рамках текущих реалий мировой нестабильности на фоне перехода мира к многополярной модели взаимодействия, то и озвученные Мантуром числа перестают выглядеть огромными.

#россия #бпла #промышленность #беспилотники
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