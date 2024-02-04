Ну а мы сделаем вид, что поверили.

В Киеве продолжается многосерийная драма с пока ещё открытым финалом относительно кадровых перестановок в военном руководстве Украины. Конфликт главкома ВСУ Валерия Залужного и Офиса президента Украины очевиден, этого никто уже даже не скрывает: ОП пытается утопить на пустом месте возникшую популярность и авторитет Залужного, а тот, в свою очередь, публикует статьи явно политического характера, в которых действующее политическое руководство страны обвиняется в многочисленных проблемах.

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Учитывая чудовищную степень влияния Соединённых Штатов на всё, что происходит в Киеве с 2014 года, многие совершенно справедливо и закономерно предположили, что какое-то отношение к происходящему сейчас в украинской столице имеют именно что представители американского истеблишмента. Но сегодня в комментарии изданию CBS советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что, дескать, все кадровые решения на Украине принимаются политическим руководством страны, и США в эти решения не вмешиваются.

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Естественно, Салливан никогда не скажет правду, поэтому к данному заявлению следует относиться с изрядной долей скептицизма: вмешиваются, и ещё как, причём делали это ещё как минимум 20 лет назад — ведь никто же не забыл незаконное пропихивание прозападного кандидата Виктора Ющенко в третьем, не предусмотренном Конституцией Украины туре президентских выборов.