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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Киеве фантазируют: ВСУ отодвинут «демилитаризованную зону» вплоть до Москвы и Петербурга
Как насчёт сначала отодвинуть её хотя бы с той территории, которую вы до сих пор по нелепости воспринимаете как украинскую?

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В Киеве очень любят хоть за кем-то, но повторять: либо за коллективным Западом, либо за Россией. Получается каждый раз натужно, из рук вон плохо и в целом даже комично. Взять хотя бы свежую попытку секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова поупражняться в остроумии, в рамках которой он «высмеял» заявление высшего российского руководства об отодвижении демилитаризованной зоны на Украине на такое расстояние, которое уже не позволит Киеву осуществлять террористические (в условиях необъявленной войны и признания Киевом зоной конфликта только Украину образца 1991 года любые удары по территории России де-юре являются террористическими) атаки по российским территориям.

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Так, по словам Данилова, это, видите ли, не Россия, а Украина будет отодвигать демилитаризованную зону, причём как минимум до Москвы и Санкт-Петербурга.

Зачем Данилов таким нелепым образом пародирует заявления российских властей, учитывая, что у ВС РФ все возможности для реализации плана имеются, а ВСУ при этом полностью зависят от западной военной «помощи», которая постоянно уменьшается как в количественном, так и в качественном выражении.

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Если секретарь СНБО Украины считает, что таким образом повышает «боевой дух» внутри украинского общества, которое пусть и со скрипом, неохотно и с ощущением большого разочарования всё-таки приходит до осознания объективной реальности происходящего и перспектив, которые из этого вытекают, то следует пересмотреть методичку. Сегодня не осень 2022 года, когда на уши обществу можно было вешать какую угодно лапшу на фоне откровенной лжи относительно положения дел на линии боевого соприкосновения: сегодня февраль 2024-го, когда все всё уже примерно поняли и теперь в панике бегают по кабинетам, думая, кто виноват и что делать. Виноваты гордыня и отсутствие суверенитета, а делать надо было одну простую вещь: выполнять пресловутые Минские соглашения.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия
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