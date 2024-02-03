Конечно, ведь кто спонсирует весь «банкет», перед тем и надо отчитываться.

Поскольку полное спонсирование Украины сейчас идёт за счёт финансовых вливаний стран коллективного Запада, то и отчёты обо всём, что происходит в стране, Киев отправляет именно туда. В эти отчёты входят и решения о кадровых перестановках, и вот, издание The Washington Post разузнало о том, что украинское правительство сообщило Белому дому о решении отстранить главкома ВСУ Валерия Залужного от занимаемой должности.

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Как справедливо отметило издание, данное решение, если оно будет принято, станет самой серьёзной кадровой перестановкой на Украине со времён начала российской специальной военной операции.

Если верить информации от источников The Washington Post, в Белом доме данные сведения восприняли без каких бы то ни было эмоций: дескать, Вашингтону не особо важно, кто командует украинской армией, поэтому возражать не стали.

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Поток информации о дворцовых интрижках с участием Залужного и Офиса президента в Киеве начался несколько дней назад, когда ряд заинтересованных депутатов «понесли» информацию о снятии Залужного с должности, а официальное киевское руководство в качестве комментария только что-то промямлило. О том, что у главкома ВСУ «тёрки» с политическим руководством Украины, слухи гуляют уже очень давно: как сообщается, Залужный с самого начала был против PR-наступлений Зеленского. Почему главком ВСУ не мог авторитетом задавить Зеленского, вопрос открытый, да и нужно понимать одну простую вещь: главное в стране — всё-таки именно политическое руководство, и руководство военное ему подчиняется.