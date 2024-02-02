Денежки нужны Украине, понимать надо.

В течение 2022 года Германии удавалось купировать шоковые последствия отказа от российских энергоносителей методом субсидирования взлетевших цен для предприятий. В частности, огромные субсидии предназначались для аграрного сектора ФРГ, и в начале февраля Бундестаг должен был принять закон об отмене льготного финансирования топливно-энергетического комплекса для сельскохозяйственных фирм.

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Из-за этого законопроекта в Германии, которая, вообще-то, отличается законопослушностью, разгорелись фермерские протесты, но несмотря на них, сегодня немецкое правительство всё же приняло закон, подразумевающий постепенную отмену субсидирования для аграрного комплекса. Это означает, что фермерам придётся закупать дизельное топливо за полную стоимость, перекладывая её впоследствии на свою продукцию и, как следствие, на карман конечного покупателя, которому потом из голубых экранов будут дуть в уши про низкую или нулевую инфляцию.

Примечательно во всей этой истории то, что Германия сначала с огромным удовольствием присоединилась к незаконным антироссийским санкциям, которыми навредила себе больше, чем России, а затем с ещё большим удовольствием стала финансировать Украину за свой счёт. Проще говоря, деньги из немецкого бюджета в первую очередь уходят на интрижки в чужом государстве, тогда как они сейчас критически необходимы внутри немецкой экономики.

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Простые немцы в массе своей данной политике немецких властей радостно улюлюкали, хотя следовало ещё в феврале 2022 года делать всё возможное, чтобы спустить руководство ФРГ с небес на землю, так что теперь иначе как кармой всё происходящее назвать попросту невозможно. И ведь трагедия в том, что даже если в Германии сменится власть, и на её место придут национально-ориентированные реалисты, которые тут же побегут мириться с Россией, то уже слишком поздно: ущерб был нанесён такой, и столь долгосрочный, что восстановить его в срок невозможно. Собственно, на то и был расчёт заокеанских кукловодов, отдававших приказ на подрыв газопроводов и полный разрыв немецко-российских отношений.