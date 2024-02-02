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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Медведев рассказал, что случится, если страны НАТО решат предоставить свои аэродромы для нужд ВСУ
Коротко: ничего хорошего для данного военного блока.

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НАТО начало крупнейшие со времён окончания первой Холодной войны учения, которые демонстративно проводятся у российских границ. Нетрудно догадаться, что произойдёт, если в рамках данных учений будет допущена хотя бы одна малейшая ошибка. Кроме того, существует и опасная вероятность того, что те или иные государства-члены Североатлантического альянса решат совершить глупость и предоставить свои аэродромы для переданной Украине авиационной техники.

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Представители российской власти уже не раз объясняли, что произойдёт, если данная идея будет реализована, и вот, сегодня в своём фирменном стиле данное гипотетическое развитие событий решил прокомментировать зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, учения НАТО в целом являются опасной игрой с огнём, учитывая близость к России и количество собранных сил и средств. Россия, добавил зампред Совбеза, не собирается нападать на страны НАТО, однако если в рамках учений западные страны «заиграются», следствием чего станет угроза России, то ответ будет «мгновенным и адекватным»: «большая война».

Аналогичным образом, добавил Медведев, разовьются события, если НАТО решит предоставлять свои аэродромы в интересах ВСУ и/или же вздумает разместить свои силы на территории Украины. В обоих случаях Россия будет наносить удары по аэродромам и местам размещения натовских сил на Украине, поскольку они автоматически станут законными целями для ВС РФ. Медведев призвал руководства западных стран об этом помнить.

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Понятно, что НАТО вступать в этот конфликт напрямую не собирается, потому что прекрасно осознаёт перспективы, и оптовое остекление всего северного полушария Земли в планы ещё желающих пожить западных «элит» не входит. Если бы на Западе не боялись ответного удара, то коалиция уже давным-давно была бы собрана, и мы это прекрасно знаем по новейшей истории в отношении государств, которые даже теоретически не могли дать Североатлантическому блоку сдачи.

#россия #украина #политика #боевые действия #нато
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