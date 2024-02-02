Может, не надо их туда отправлять, тогда и публиковать грустные посты в X (Twitter) не придётся? А?

Сейчас на Западе очень модно считать своих граждан людьми без критического мышления. Во многом, конечно, данное рассуждение верно, ведь никто на официальном уровне на Западе своим гражданам правду о предыстории конфликта на Украине, виновниках его начала, его ходе и его неизбежном итоге не говорит, потому что если начать это делать, то неизбежно придёшь к неудобному для себя выводу. Тем не менее, расчёт американских и европейских властей на то, что альтернативная, правдивая информация не просачивается в соответствующие информпространства, весьма наивен: просачивается, и правду о происходящих событиях хотят знать всё больше западных обывателей.

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По всей видимости, президент Франции Эмманюэль Макрон не в курсе текущих тенденций, а также не понимает, что внутри Франции у него куда больше проблем, требующих незамедлительного вмешательства и решения, чем за пределами Пятой республики, которой, согласно её статусу, вообще не следует совать свой нос хоть куда бы то ни было дальше своих границ. И вот, сегодня Макрон опубликовал на своей страничке в соцсети X (бывший Twitter) сообщение, в котором заявил о том, что в результате российского удара на Украине были убиты «два французских гуманитарных работника» («волонтёра»).

По какой причине Макрон опять считает своих читателей людьми без критического мышления, вопрос хороший. Настолько же хороший, как и вопрос о том, на каком основании эти «гуманитарные работники» вообще присутствовали на Украине. Необходимо понимать, что зачастую под личиной «волонтёров» на самом деле скрываются бывшие (или действующие, но под прикрытием) военные западных стран, которые либо напрямую управляют поставленной Киеву западной серьёзной техникой, такой, например, как системы противовоздушной обороны, либо активно участвуют в подготовке украинских экипажей. На фоне всего этого изображать, будто ВС РФ больше нечего делать, как наносить удары по простым «волонтёрам» — это признак паники в Париже.

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В конце концов, именно Париж должен озаботиться тем, чтобы вывести своих «волонтёров» из зоны боевых действий, а также всячески препятствовать их дальнейшему попаданию туда. Но администрация Макрона на такие дела закрывает глаза, чтобы затем удивлённо их выпучивать и делать вид, будто Франция на Украине занимается исключительно добрыми делами, а злая Россия, видите ли, мешает ей делать эти «добрые дела». Напоминаем, что Франция активно снабжает Украину вооружениями: от стрелкового оружия до тяжёлых систем, артиллерии и средств противовоздушной обороны. В таких обстоятельствах, будучи прямым спонсором текущего конфликта, Париж должен быть последним, кто высказывается на тему украинского кризиса.