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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Белом доме заявили, что поддержка Украины со стороны ЕС не может заменить «помощь» от США
Надменность запредельная.

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Вчера днём Евросоюз всё-таки предсказуемо смог «продавить» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот дал согласие на выделение Украине пакета «помощи» на 50 миллиардов евро в течение четырёх лет. Понятно, что это в украинских реалиях — капля в море (миллиард евро в месяц при примерно в десять раз больших потребностях), и прекрасно данное обстоятельство осознают в Вашингтоне.

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Так, сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в рамках очередного брифинга заявил, что предоставляемая Евросоюзом поддержка, конечно, является позитивным известием для Украины, но она не может заменить «американское лидерство» в отношении оказания военной «помощи».

Проще говоря, Кирби в очередной раз намекнул на то, что Конгрессу США следует одобрить пакет «помощи» Украине на 61 миллиард долларов.

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Политологи предполагают, что Вашингтон, будучи куда более приземлённым относительно перспектив исхода украинского кризиса, стремится соскочить с этого тонущего судна. А вот европейские государства, которые поставили на Украину в её конфликте с Россией всё, включая собственное благополучие, включить реверс уже не могут. Сейчас европейским функционерам следует опасаться наиболее неблагоприятного развития событий: прямых переговоров между Москвой и Вашингтоном о создании новой системы европейской безопасности. И, как вы понимаете, Европу и уж тем более Украину на эти переговоры не пригласят, просто поставив их перед свершившимся фактом. Сейчас такой сценарий выглядит фантастическим, но всего два года назад и окончательное падение масок с руководителей западных стран тоже казалось фантастикой.

#россия #украина #сша #финансы #политика #боевые действия #экономика #евросоюз
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