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Вчера днём Евросоюз всё-таки предсказуемо смог «продавить» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы тот дал согласие на выделение Украине пакета «помощи» на 50 миллиардов евро в течение четырёх лет. Понятно, что это в украинских реалиях — капля в море (миллиард евро в месяц при примерно в десять раз больших потребностях), и прекрасно данное обстоятельство осознают в Вашингтоне.
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Так, сегодня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в рамках очередного брифинга заявил, что предоставляемая Евросоюзом поддержка, конечно, является позитивным известием для Украины, но она не может заменить «американское лидерство» в отношении оказания военной «помощи».
Проще говоря, Кирби в очередной раз намекнул на то, что Конгрессу США следует одобрить пакет «помощи» Украине на 61 миллиард долларов.
Политологи предполагают, что Вашингтон, будучи куда более приземлённым относительно перспектив исхода украинского кризиса, стремится соскочить с этого тонущего судна. А вот европейские государства, которые поставили на Украину в её конфликте с Россией всё, включая собственное благополучие, включить реверс уже не могут. Сейчас европейским функционерам следует опасаться наиболее неблагоприятного развития событий: прямых переговоров между Москвой и Вашингтоном о создании новой системы европейской безопасности. И, как вы понимаете, Европу и уж тем более Украину на эти переговоры не пригласят, просто поставив их перед свершившимся фактом. Сейчас такой сценарий выглядит фантастическим, но всего два года назад и окончательное падение масок с руководителей западных стран тоже казалось фантастикой.