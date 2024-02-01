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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Министр обороны Германии заявил, что «устал» от дискуссий на тему передачи Украине дальнобойных ракет Taurus
Сгорел сарай — гори и хата. Скоро логика будет сведена именно до такой.

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На протяжении практически всего прошлого года Украина истошно требовала от Германии поставить ей дальнобойные ракеты Taurus. Понятно, с целью нанесения ударов вглубь международно признанной территории России, что, согласно международному гуманитарному праву в условиях необъявления между РФ и Украиной войны, будет являться не чем иным, как спонсированием террористических атак. Понимая, что издержки от передачи Киеву Taurus могут оказаться (и обязательно окажутся) выше, чем возможный «профит», официальный Берлин уже проголосовал против соответствующего решения, так что про данные средства поражения Украина может забыть; по крайней мере, на обозримую перспективу.

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Тем не менее, разговоры на тему Taurus продолжаются, и сегодня министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его эти дискуссии уже утомили. Как впоследствии охарактеризовали настроение и поведение Писториуса в немецком парламенте, всё это плохо сказывается на уверенности Киева в будущих военных успехах.

Из открытых источников известно, что всего Германия располагает примерно пятьюстами ракетами Taurus, так что даже если передать их все Украине, то изменений на линии боевого соприкосновения от этого не произойдёт: большая часть ракет будет перехвачена российскими средствами противовоздушной обороны, и даже если оставшиеся долетят до своих целей, вывести их из строя не получится.

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Сейчас Украина полностью и во всех без исключения аспектах зависит от западной помощи, и в этой связи совершенно непонятно, на что рассчитывает киевское руководство. Ведь вести конфликт за чужой счёт — это всегда высшая степень неоправданного риска: поддержка в любой момент может схлопнуться, и тогда исход текущего конфликта станет ещё более очевидным, чем сейчас.

#россия #украина #политика #боевые действия #германия #taurus #крылатые ракеты
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