Страны коллективного Запада — прямые соучастники трагедии. И это надо запомнить раз и навсегда. Причём в первую очередь тем, кто сейчас на эти страны молятся.

Произошедшая в прошлую среду, 24 января, трагедия с подбитием военно-транспортного самолёта Ил-76, в результате которой погибли 74 человека, из которых 65 — украинские военнослужащие для обмена, с самого начала имела иностранный след. Мы все взрослые люди и понимаем, что в условиях, по сути, тотального изничтожения усилиями ВС РФ украинских доставшихся ей в наследство от СССР/России систем противовоздушной обороны на данный момент Киев располагает в основном системами ПВО западного производства, которые также стремительно выявляются и уничтожаются.

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В день трагедии, как мы помним, Минобороны России впервые заявило об уничтожении ЗРК SAMP-T, из чего у многих «аналитиков» и комментаторов возникла мысль, что именно этот комплекс является виновником поражения и последующей катастрофы Ил-76. Но нет, на деле всё оказалось менее прозаично.

Сегодня Следственный комитет России опубликовал отчёт на основе найденных обломков самолёта и, собственно, поразивших его ракет системы ПВО. После проведения различных химических анализов, а также исследования конкретных фрагментов ракет было установлено, что Ил-76 был подбит ракетой MIM-104A, используемой ЗРК Patriot американского производства.

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Таким образом, как нетрудно догадаться, западные страны, которые поставили Украине эти системы противовоздушной обороны, являются соучастниками трагедии: не было бы поставок вооружений, не было бы затянувшегося сопротивления официального Киева. И именно так происходящее и нужно расценивать и характеризовать: коллективный Запад, по сути, влез не в своё дело, причём влез так глубоко, что точка невозврата из этой ситуации уже давным-давно пройдена.