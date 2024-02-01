реклама
Западная пресса продолжает формировать общественное мнение таким образом, чтобы оно вновь вспомнило про Украину, и что ситуация в этом конфликте для Киева стала критической. На самом деле, конечно, она с самого начала была такой, просто теперь западные СМИ утратили возможность совсем открыто обманывать своих читателей и зрителей, поэтому вынуждены иногда публиковать материалы, хотя бы частично претендующие на правдивые.
реклама
Так, издание Bloomberg, ссылаясь на информацию от министра обороны Украины Рустема Умерова, пишет о том, что руководство Украины уведомило своих «союзников» о том, что в ВСУ сейчас «критическая» нехватка артиллерийских снарядов, и что ВС РФ позволяют себе расходовать втрое больше снарядов, тем самым в три раза превосходя украинские вооружённые силы в огневой мощи по всей линии боевого соприкосновения.
Согласно полученной Bloomberg информации, ВСУ выстреливают не более двух тысяч снарядов в сутки на всём протяжении линии боевого соприкосновения, составляющей полторы тысячи километров, тогда как ВС РФ выпускают больше шести тысяч снарядов ежедневно.
По словам Умерова, сторона, у которой больше боеприпасов, обычно одерживает победу. При этом Киеву, по словам главы украинского оборонного ведомства, сейчас требуется примерно двести тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Проще говоря, многократно больше, чем может поставить Украине весь объединённый Запад вместе взятый.
Выводы из данных комментариев никто на Западе пока не делает, потому что если начать этим заниматься, то можно столкнуться с реальностью, а этого Запад в рамках текущего конфликта всячески избегает. Ведь если признать реальность, то придётся начать разговаривать с Россией как с победителем, озвучивающим условия дальнейшего устройства европейской системы безопасности.