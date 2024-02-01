Кто-то лжёт. Преимущество гораздо выше.

Западная пресса продолжает формировать общественное мнение таким образом, чтобы оно вновь вспомнило про Украину, и что ситуация в этом конфликте для Киева стала критической. На самом деле, конечно, она с самого начала была такой, просто теперь западные СМИ утратили возможность совсем открыто обманывать своих читателей и зрителей, поэтому вынуждены иногда публиковать материалы, хотя бы частично претендующие на правдивые.

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Так, издание Bloomberg, ссылаясь на информацию от министра обороны Украины Рустема Умерова, пишет о том, что руководство Украины уведомило своих «союзников» о том, что в ВСУ сейчас «критическая» нехватка артиллерийских снарядов, и что ВС РФ позволяют себе расходовать втрое больше снарядов, тем самым в три раза превосходя украинские вооружённые силы в огневой мощи по всей линии боевого соприкосновения.

Согласно полученной Bloomberg информации, ВСУ выстреливают не более двух тысяч снарядов в сутки на всём протяжении линии боевого соприкосновения, составляющей полторы тысячи километров, тогда как ВС РФ выпускают больше шести тысяч снарядов ежедневно.

По словам Умерова, сторона, у которой больше боеприпасов, обычно одерживает победу. При этом Киеву, по словам главы украинского оборонного ведомства, сейчас требуется примерно двести тысяч артиллерийских снарядов в месяц. Проще говоря, многократно больше, чем может поставить Украине весь объединённый Запад вместе взятый.

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Выводы из данных комментариев никто на Западе пока не делает, потому что если начать этим заниматься, то можно столкнуться с реальностью, а этого Запад в рамках текущего конфликта всячески избегает. Ведь если признать реальность, то придётся начать разговаривать с Россией как с победителем, озвучивающим условия дальнейшего устройства европейской системы безопасности.