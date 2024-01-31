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Редакция
События в мире Михаил Андреев
МО РФ сообщило о пресечении попытки массированного ракетного удара ВСУ по объектам в Крыму
Кто-то уже больше полутора лет никак не поймёт, что ответный удар будет на порядок мощнее.

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Несмотря на то, что на территории Украины для ВС РФ нет «слепых зон», и воздушные силы ВСУ, по сути, ликвидированы, ряд самолётов, способных нести западные ракетные средства поражения, умело маскируются и скрываются, из-за чего вот уже на протяжении без малого двух лет окончательное уничтожение авиационного потенциала ВСУ так и не достигнуто. Применяется этот потенциал, впрочем, для редких в масштабах текущего конфликта запусков управляемых ракет по объектам на территории России. И вот, сегодня была осуществлена новая попытка нанесения такого удара по объектам на территории Крыма.

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Несколько часов назад в Крыму зазвучала сирена воздушной тревоги, а в небе можно было заметить следы от ракет противовоздушной обороны и облака после взрывов перехваченных воздушных целей. И вот, сейчас Минобороны России сообщило о том, что произошло. А произошла, как вы уже поняли по заголовку, попытка нанесения ВСУ массированного ракетного авиационного удара по объектам в Крыму.

Всего в ударе принимали участие 20 авиационных управляемых ракет, из которых 17 были перехвачены над Чёрным морем и оставшиеся 3 — непосредственно над Крымским полуостровом. Согласно официальным данным, обломки одной из перехваченных ракет упали на территорию воинской части, но обошлось без повреждений.

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Как мы уже отмечали, вследствие того, что Украина не объявляла России формальную войну, с точки зрения международного гуманитарного права такие удары являются террористическими, и именно так их, собственно, и характеризует МО РФ. А на террористические удары должны следовать ответные действия. Так что, вероятно, в ближайшие дни работы у российских стратегических бомбардировщиков прибавится.

#россия #украина #политика #боевые действия
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