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Несмотря на то, что на территории Украины для ВС РФ нет «слепых зон», и воздушные силы ВСУ, по сути, ликвидированы, ряд самолётов, способных нести западные ракетные средства поражения, умело маскируются и скрываются, из-за чего вот уже на протяжении без малого двух лет окончательное уничтожение авиационного потенциала ВСУ так и не достигнуто. Применяется этот потенциал, впрочем, для редких в масштабах текущего конфликта запусков управляемых ракет по объектам на территории России. И вот, сегодня была осуществлена новая попытка нанесения такого удара по объектам на территории Крыма.
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Несколько часов назад в Крыму зазвучала сирена воздушной тревоги, а в небе можно было заметить следы от ракет противовоздушной обороны и облака после взрывов перехваченных воздушных целей. И вот, сейчас Минобороны России сообщило о том, что произошло. А произошла, как вы уже поняли по заголовку, попытка нанесения ВСУ массированного ракетного авиационного удара по объектам в Крыму.
Всего в ударе принимали участие 20 авиационных управляемых ракет, из которых 17 были перехвачены над Чёрным морем и оставшиеся 3 — непосредственно над Крымским полуостровом. Согласно официальным данным, обломки одной из перехваченных ракет упали на территорию воинской части, но обошлось без повреждений.
Как мы уже отмечали, вследствие того, что Украина не объявляла России формальную войну, с точки зрения международного гуманитарного права такие удары являются террористическими, и именно так их, собственно, и характеризует МО РФ. А на террористические удары должны следовать ответные действия. Так что, вероятно, в ближайшие дни работы у российских стратегических бомбардировщиков прибавится.