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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Пентагон не стал комментировать слухи об отставке главкома ВСУ Залужного
Ничего без ведома Вашингтона в Киеве бы не случилось. Понимать надо.

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Уровень контроля, который Вашингтон и Лондон осуществляют в Киеве, давно уже превысил все мыслимые (да и уже даже немыслимые) рамки. По приказу из Града на холме на Украине меняются судьи, а по приказу из Туманного Альбиона страна отказывается от мирных переговоров, которые, в общем-то, в первую и в последнюю очередь нужны именно ей самой.

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По совокупности причин предполагать, что перестановки в политическом и военном руководстве на Украине могут произойти без ведома ключевых западных покровителей Киева, было как минимум наивно. Поэтому на появившиеся на днях в украинском сегменте Сети сведения о том, что со своей должности снят главком ВСУ Валерий Залужный в Вашингтоне комментировать не стали.

По словам официального представителя американского оборонного ведомства Патрика Райдера, США не собираются комментировать данные сведения, заявив, дескать, что это внутреннее дело Украины.

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На сегодняшний день реальное положение дел с военным руководством Украины так и остаётся неясным: одни говорят, что Залужный снят, другие, что его заменили на Буданова, третьи опровергают то, не знают что. В общем, обстоятельства больше похожи на «прогрев» общественного мнения перед неизбежным решением.

#украина #сша #политика #боевые действия
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