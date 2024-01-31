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Уровень контроля, который Вашингтон и Лондон осуществляют в Киеве, давно уже превысил все мыслимые (да и уже даже немыслимые) рамки. По приказу из Града на холме на Украине меняются судьи, а по приказу из Туманного Альбиона страна отказывается от мирных переговоров, которые, в общем-то, в первую и в последнюю очередь нужны именно ей самой.
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По совокупности причин предполагать, что перестановки в политическом и военном руководстве на Украине могут произойти без ведома ключевых западных покровителей Киева, было как минимум наивно. Поэтому на появившиеся на днях в украинском сегменте Сети сведения о том, что со своей должности снят главком ВСУ Валерий Залужный в Вашингтоне комментировать не стали.
По словам официального представителя американского оборонного ведомства Патрика Райдера, США не собираются комментировать данные сведения, заявив, дескать, что это внутреннее дело Украины.
На сегодняшний день реальное положение дел с военным руководством Украины так и остаётся неясным: одни говорят, что Залужный снят, другие, что его заменили на Буданова, третьи опровергают то, не знают что. В общем, обстоятельства больше похожи на «прогрев» общественного мнения перед неизбежным решением.