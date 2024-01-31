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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Пентагоне заявили, что США сохраняют намерение передать Украине высокоточные снаряды GLSDB
Но когда это случится и случится ли вообще — тайна, покрытая мраком.

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Хотя формально США сейчас максимально отстранились от оказания дальнейшей «помощи» Украине, сославшись на псевдоконфликт в Конгрессе, из-за которого якобы всё и застопорилось, тогда как на самом деле Вашингтону нужно экстренно искать спасательную шлюпку, чтобы рвать когти с этого тонущего корабля, но публично об этом говорить представители администрации Белого дома и Пентагона не могут, потому что такие заявления будут означать демонстрацию слабости. Вместо этого продолжаются разговоры о готовности США оказывать Киеву дальнейшую военную «поддержку».

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Так, сегодня официальный представитель американского оборонного ведомства Патрик Райдер заявил, что США выполнят данное в прошлом году обещание по передаче Украине высокоточных снарядов GLSDB для реактивных систем залпового огня M270 MLRS и HIMARS.

Уточняется, что данные поставки будут осуществляться в рамках программы USAI по содействию обороноспособности Украине, хотя как это может быть реализовано, учитывая, что Конгресс не одобрил (и может не одобрить вовсе) выделение денег на заказ вооружений для Украины.

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Технически снаряды GLSDB представляют собой малые бомбы с реактивными двигателями, которые адаптированы под запуск из реактивных систем залпового огня.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия
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