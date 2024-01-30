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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава кабмина Венгрии вновь заявил, что у украинского кризиса нет военного решения
Ну, для Запада, может, и нет.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с самого начала занимал предельно прагматичную и реалистичную позицию по кризису на Украине. Орбан твердил, что разговоры про возможность достижения Украиной военной победы — это чушь и нонсенс, и что если затягивать данный конфликт, то положение Киева будет становиться только хуже. Сегодня эта простейшая истина становится очевидна всё большему количеству людей на Западе, однако максимально вписавшиеся в этот кризис западные «элиты» оказались необучаемыми и обладающими «дебафом» на неполучение опыта, из-за чего там всё также продолжают жить в иллюзиях.

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Но венгерскому премьеру не лень в очередной раз напомнить о том, что военного решения у сложившейся ситуации нет, и что чем быстрее разрешение этого кризиса будет передано в руки дипломатов с последующим прекращением огня и мирными переговорами, тем лучше для Украины и Европы. Также, как справедливо добавил Орбан, деньги, которые из последних сил пытается оторвать от себя Евросоюз и передать Украине, гораздо нужнее внутри ЕС, у которого сейчас вагон и маленькая тележка проблем, вызванных своей же собственной несуверенной оторванной от реальности политикой.

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Российская сторона неоднократно повторяла, что готова на переговоры, но только на условиях Москвы. А эти условия на данный момент гораздо жёстче, чем те, что ставились в самом начале специальной военной операции. В случае начала переговоров коллективному Западу придётся признать объективные реалии, в том числе территориальные, причём безо всяких «но» и исключений, и принять требования России по созданию новой архитектуры безопасности в Европе, где Москве будет выделена основополагающая роль. Для любых других переговоров, как мы уже отметили, поезд слишком давно ушёл: надо было соображать раньше, а не гнуть пальцы веером, пытаясь нанести РФ «стратегическое поражение».

#россия #украина #политика #боевые действия #евросоюз #венгрия
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