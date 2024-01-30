И на фантомные боли японского руководства России «глубоко наплевать».

Несмотря на то, что Япония была побеждена во Второй мировой войне и, по сути, до сих пор де-факто является оккупированным государством, официальный Токио по совершенно необъяснимым с логической точки зрения причинам позволяет себе и по сей день предъявлять территориальные претензии к России. Речь идёт, понятное дело, о южных Курильских островах, которые являются частью РФ, но суверенитет которой над ними оспаривается Японией.

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Формально никакого территориального спора нет, поскольку Россия не воспринимает претензии Японии всерьёз и официально вообще не признаёт наличие данного «конфликта» как такового. После того как Япония присоединилась к незаконным антироссийским «санкциям» и заняла агрессивную антироссийскую позицию, данный вопрос был закрыт окончательно и бесповоротно. А чтобы напомнить о том, что дело обстоит именно так, сегодня на эту тему высказался зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Как справедливо отметил Медведев, Россия не считает Южные Курилы «спорными территориями», поскольку это часть России, и в соответствии с Конституцией РФ вопрос относительно принадлежности этих земель «закрыт навсегда». Москве, добавил Медведев, при этом «глубоко наплевать», что по этому поводу думают в Японии.

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Необходимо понимать, что именно Япония своими инфантильными, неадекватными действиями уничтожила даже микроспопическую имевшуюся ранее вероятность разрешения данного вопроса в свою пользу. Политика — это вещь такая: надо быть умнее, расчётливее, хитрее, а также работать в интересах своего государства, а не того, чьи военные базы размещены на твоей территории и вежливо попросить вывести которые не хватает политической воли.