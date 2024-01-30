Оно и понятно: помогать никто уже не будет, всё придётся делать самим. А «самих» стало сильно меньше.

На Украине сейчас воспринимают боевые действия как тяжелейший период истории данного государства в его независимом статусе. С психологической и человеческой точек зрения, безусловно, это так. Но в плане экономики и дальнейшей судьбы государства всё самое сложное ещё только впереди, и к этому гражданам Украины следует быть морально готовыми уже сейчас. О том, что самые трудные времена Украину ожидают как раз-таки именно после окончания боевых действий, заявил генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.

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По словам Марченко, когда конфликт завершится, Украине уже никто не будет помогать — по крайней мере, в том объёме, в котором помогали в ходе конфликта. Как следствие, украинцам, которые ещё остались в стране, а их, по разным подсчётам, осталось от 19 до 30 миллионов — остальные либо выехали за рубеж в качестве «беженцев», либо проживают на территориях, контролируемых Россией — придётся «засучить рукава» и заниматься восстановлением государства.

Этот процесс будет запредельно тяжёлым: Марченко считает, что каждому украинцу, чтобы потянуть послевоенное восстановление государства и поддержку раненых и семей погибших военнослужащих, придётся «работать за троих».

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Что до окончания текущего конфликта, то Марченко рассчитывает, что «какие-то решения найдутся» до конца этого года.